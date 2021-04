Marchés: Approvisionnement abondant et prix stables durant les huit premiers jours du Ramadan

La commission interministérielle chargée du suivi de l’approvisionnement, des prix et des opérations de contrôle de la qualité et des prix, réunie jeudi, a assuré que les marchés sont approvisionnés de façon abondante en produits de large consommation et les prix sont stables durant les huit premiers jours du Ramadan.

« Il ressort du suivi quotidien des marchés effectué par les départements concernés, que les marchés des produits de large consommation sont approvisionnés de façon abondante au cours de cette période et qu’aucune anomalie particulière n’a été relevée à ce niveau », indique le Département des Affaires générales et de la gouvernance dans un communiqué sur la deuxième réunion de cette commission. « Pour ce qui est des prix pratiques, ils sont généralement stables, certaines catégories ont même enregistré des baisses par rapport à la même période du mois de Ramadan de l’année précédente, à l’instar des légumineuses et des viandes rouges. Il a été remarquée également de légères hausse des prix de certains produits alimentaires comme la tomate et les viandes blanches », poursuit la même source.

Cette réunion a été tenue sous la présidence du Département des Affaires générales et de la gouvernance relevant du ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration, avec la participation des départements ministériels chargés de l’Intérieur, de l’Agriculture, des pêches maritimes, de l’Industrie et du commerce et celui de l’Energie et des mines. La commission poursuivra la tenue régulière de ses réunions pour suivre l’évolution de la situation des marchés, le niveau de l’approvisionnement et des prix et le bilan des interventions des commissions de contrôle pour faire face à tout type de fraude, de monopolisation, de spéculation ou de manipulation des prix, conclut le communiqué.