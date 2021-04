Province de Jerada : D’importants projets pour renforcer l’approvisionnement en eau potable

Les efforts se poursuivent à un rythme soutenu au niveau de la province de Jerada pour renforcer l’approvisionnement en eau potable, plus particulièrement au profit des habitants du milieu rural.

Le gouverneur de la province de Jerada, Mabrouk Tabet, a supervisé, jeudi, le lancement des travaux de renforcement de l’approvisionnement en eau potable de la ville de Jerada, et le démarrage de l’exploitation du projet de réalisation d’une centrale photovoltaïque dans la commune d’Ouled Sidi Abdelhakem pour alimenter la station de pompage du centre Doughmania en énergie électrique.

Mabrouk Tabet s’est enquis par la même occasion des travaux de réalisation de deux projets d’adduction d’eau potable dans les communes Labkhata et Lamrija, et ce en présence des directeurs régional et provincial de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE/Branche Eau), ainsi que des autorités locales et des président des collectivités territoriales concernées.

Un communiqué de la préfecture de la province de Jerada précise que le projet réalisé dans la ville de Jerada par l’ONNE/Branche Eau grâce à un financement de la Banque africaine de développement (BAD) de l’ordre de 4,7 millions de dirhams (MDH), vise le renforcement de l’approvisionnement de cette ville en eau potable.

L’intervention de l’ONEE a porté sur la construction et l’équipement d’une station de pompage d’une capacité de 15 litres par seconde (l/s) et d’un réservoir de 200 m3, en plus de l’installation de canaux de distribution sur une longueur de 3,5 km.

Ce projet, dont l’exploitation est prévue à partir de décembre 2021, permettra également de répondre aux besoins en eau potable d’une population d’environ 6.000 personnes.

Aussi, dans le cadre des efforts tendant la valorisation des énergies renouvelables, notamment l’énergie solaire, la modernisation et l’extension des réseaux de production de ressources électriques et hydrauliques, ainsi que l’utilisation de nouveaux outils et technologies pour économiser l’énergie électrique, le gouverneur de la province a donné dans la commune d’Ouled Sidi Abdelhakem le coup d’envoi du projet d’exploitation d’une centrale photovoltaïque de 100 Kw pour alimenter en électricité la station de pompage du centre Doughmania, et ce pour un coût d’environ 1,7 MDH.

Par ailleurs, Mabrouk Tabet et la délégation officielle l’accompagnant ont visité deux chantiers, dont le premier concerne le projet d’alimentation en eau potable de la commune de Labkhata ayant nécessité un financement de 2 MDH et prévoyant la construction d’une station de pompage d’une capacité de 3 l/s et un réservoir de 100 m3, et l’installation de quelque 90 branchements individuels.

Le taux d’avancement des travaux de ce projet est estimé 80 pc, fait savoir la même source.

Le second chantier a pour objectif, quant à lui, l’approvisionnement en eau potable de la commune de Lamrija avec un investissement de 1,9 MDH. Les interventions dans le cadre de ce projet concernent la construction et l’équipement d’une station de pompage d’une capacité de 5 l/s et d’un réservoir d’une capacité de 150 m3 au profit des centres et douars relevant des communes de Lamrija et Oulad Ghzial.

Le taux d’avancement des travaux de ce projet qui aura certes un impact positif sur l’amélioration des conditions de vie de la population rurale, est évalué à 75%.