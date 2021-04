Saison agricole 2020/2021 : copieuse et fructueuse en toutes ses perspectives

C’est une bonne saison agricole 2020-2021, voire même, excellente, en perspective si l’on se fie aux propos ou réponses au délicat exercice des questions orales, que le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, a tenus en semaine, à la Chambre des représentants.

Répondant à deux questions orales, relatives aux programmes d’action du ministère pour les secteur de l’agriculture et de la pêche maritime et à la saison agricole actuel et en cours, Akhannouch d’une lecture de chiffres édifiants et d’indicateurs réconfortants, a exposé un bilan à mi-chemin de la saison agricole d’un satisfecit pour le moins très rassurant. Le ministre a loué la clémence du ciel et les précipitations «importantes et bien réparties» du mois de novembre 2020, qui ont coïncidé a-t-il dit, avec le lancement d’opérations de plantation et de labour.

Premier constat : l’évolution de l’état des céréales d’automne qui aura un impact positif sur le secteur de l’élevage. La superficie semée en céréales d’automne, au titre de cette saison, s’élève à plus de 4,2 millions de Ha, dont 44% de blé tendre, 34% d’orge et 22% de blé dur, notant que la situation de 75% de la superficie semée est très satisfaisante. D’ailleurs, par rapport à cela et à la production prochaine, il a été indiqué que les droits de douane à l’importation des céréales vont être revus à la hausse, vu que l’on importera moins.

Grâce à cette évolution, le secteur de l’élevage connait une croissance de 3% et huit millions de têtes d’ovins et de caprins identifiées pour la célébration de l’Aïd Al-Adha, le ministère veillant à l’équipement de 30 souks temporaires pour cela. Pour ce qui est des légumineuses, elles occupent environ 168 000 Ha, dont 6% en irrigué, tandis que la superficie semée en betterave à sucre est de 46 155 Ha, a-t-il été souligné. Une récolte de près de 3 millions de tonnes de betterave à sucre est prévue, malgré des ressources en eaux limitées dans les arrondissements de Doukkala et de Moulouya. S’agissant de la canne à sucre, la superficie en place s’élève à près de 12 425 Ha, dont 10 260 Ha récoltable. La production totale est estimée à 60 000 tonnes.

Concernant la culture des fruits et légumes, le ministre a indiqué que les efforts de tous les acteurs ont permis de mener à bien, deux programmes importants, relevant que près de 109.000 Ha ont pu être réalisés pendant la saison automnale et 31 470 Ha pendant la saison hivernale. Par ailleurs, la plantation printanière de fruits et légumes sur une superficie de 91 600 Ha est en cours d’achèvement, afin de répondre aux besoins des marchés pendant l’été.

Le département de l’Agriculture s’attend à une hausse de 28% de la production des agrumes, de 14% des olives et de 4% des dattes. La production nationale, qui dépend du climat des mois de mai et avril, couvrira dans les meilleurs des cas les besoins de consommation jusqu’en septembre 2021. Pour ce qui est de la filière phoenicicole le Plan Maroc Vert lui a accordé une importance particulière, tant et si bien qu’une hausse considérable de la récolte a été constatée passant de 90 000 tonnes à 127 000 tonnes de dattes. Cette part elle s’est conclue d’une augmentation de la production que l’on doit aux travaux conjoints menés par l’Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier (ANDZOA) qui, depuis sa création en 2010, œuvre à renforcer les filière de l’arganier et des dattes en accompagnant les acteurs de ces filières et en procédant à la plantation (3 millions de palmiers à l’horizon de 2020) et la régénération de nouveaux arbres, outre la valorisation des produits issus des récoltes. Cette dernière filière s’étendant sur une superficie de 67 000 Ha (50+17).

Pourtant la saison avait mal démarré le déficit pluviométrique avant les premières pluies était de 10% et si, somme toute, les perspectives in fine, s’annoncent de bon augure, c’est que la saison agricole 2020/2021 pour son rendu de copie plutôt copieux sera passée entre deux gouttes de pluie. L’importance et la régularité des précipitations enregistrées cette saison, ont eu un bel impact sur l’état de cultures, des arbres fruitiers et des pâturages et également des effets bénéfiques sur la nappe phréatique dans différentes régions du Royaume. On en redemande !