ANAPEC : Madani pas assez cap ?

L’information sur le limogeage d’Abdelmounaïm Madani a fait tâche d’huile en cette première décade de Ramadan.

L’ex Directeur générale de l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétence a été démis de ses fonctions par décret signé le lundi 19 avril par le ministre de l’Emploi, Mohamed Amekraz, et le ministre de l’Économie et des Finances, Mohamed Benchaâboun, et avec l’approbation du Chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani. Les motifs derrière son éjection inopinée de l’établissement public ne sont pas encore officiellement communiqués. En revanche, dans l’entre-temps les extrapolations et supputations vont bon train. Et certaines semblent même assez logiques. Ainsi, mis à part les principaux bruits de couloirs qui circulent sur un fameux rapport de la Cour des Comptes de 2020 et sur une éventuelle transformation de l’ANAPEC en agence de fuites des cerveaux, d’autres potentielles raisons émergent du lot.

“Depuis son installation officielle à ce poste en septembre 2018, il a fait beaucoup de sorties médiatiques. Je doute fortement que ce soit à cause de l’une d’entre-elles qu’il a été remercié. Je pense en particulier à certaines de ses déclarations de 2020 où il avait dit de mémoire : “Nous ne sommes pas suffisamment dotés de ressources humaines pour répondre aux besoins de l’agence (400 conseillers, ndlr) et on est même loin du compte si nous voulons réellement être plus dynamiques dans nos tâches et missions. Et là je suppose qu’il faisait aussi référence aux questions d’ordre pécuniaire », estime une source de Hespress Fr. Et elle n’aurait pas tort d’après un responsable au sein de l’agence sous couvert d’anonymat qui nous confie qu’effectivement, Madani avait souvent fait des allusions au fait que l’agence avait des budgets assez conséquents, dont les dépenses des prestations (400 millions de dirhams par an) et ceux pour le fonctionnement de l’agence (dans les 214 millions de dirhams entre la masse salariale et les locaux). « En décodé, si Madani avait un budget correct pour faire tourner la boîte pour quoi alors faire mention d’un éventuel manque de ressources ?! », hypothèse-t-il.

Cette question n’est en effet pas anodine sachant que plusieurs personnalités en haut lieu ne voyaient pas d’un bon œil que ce jeune pjdiste gère les budgets énormes de l’agence. En d’autres termes qu’il n’est pas un assez gros calibre capable de faire bouger les choses. Et ce n’est pas tout. Le bilan des deux années et quelques mois qu’il a passé à la tête de l’ANAPEC ne serait pas vraiment brillant, d’après nos sources qui, elles, n’ont pas du tout apprécié que Madani faisait beaucoup de show-off, parait-il, par rapport aux chiffres de 2019 et qui serait au top des performances quantitatives de l’agence.

«Comme si l’agence ne fonctionnait pas bien avant son arrivée ! Pis, le DG de l’ANAPEC est même allé jusqu’à s’enorgueillir du fait qu’en pleine crise sanitaire, il arrivait à renforcer les actions de l’agence en matière de création d’entreprises et qu’il ne ménageait aucun effort…», tonne le responsable à l’agence qui rappelle que l’ANAPEC n’a pas fait des étincelles en cette période du corona et que les chiffres et statistiques sur le chômage, la non employabilité et les faillites des entreprises existent pour le prouver…