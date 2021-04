Nasser Zafzafi jette l’éponge !

Geste de lassitude, désaveu, énième coup de gueule, repentir ou résignation et renoncement, la décision prise aujourd’hui par le leader du Hirak rifain Nasser Zafzafi emprisonné au pénitencier de Tanger 2 n’en laissera pas indifférents ceux “in ou out » qui suivent le dossier du mouvement du Rif.

Relayée par son paternel, Ahmed Zafzafi, sur sa page Facebook ce jeudi 22 avril 202, la nouvelle sonne bien plus comme un aveu d’échec que comme un pavé dans la mare, pour le plus illustre des détenus marocains qui se veut être prisonnier politique et qui purge une peine de 20 ans, à l’issue d’un procès-fleuve de neuf mois pour entre autres accusations «complot visant à porter atteinte à la sécurité de l’Etat», un chef d’accusation passible, selon les textes, de la peine de mort. Ce sort avait été scellé un mardi de fin de juin 2018 par le verdict de la chambre criminelle de la cour d’appel de Casablanca.

Du fond de sa cellule de la prison de Tanger Nasser Zafzafi a fait savoir un poignant désaveu à son père qui s’est empressé de faire suivre. Il y dit sa déception devant la convoitise de ceux qui manient ardemment l’appétence d’un leadership qui lui été dévolu. « J’ai assumé la responsabilité d’activiste du mouvement Rif pendant plus de quatre ans, et j’avais à cœur de voir mes compatriotes comme un corps compact et unis et non comme des ennemis du mouvement rifain ». Et de poursuivre, « mes rêves se sont évaporés et ont été confrontées aux luttes de l’ignorance (jahiliya) qui n’auraient jamais dû être, si ce n’était les intentions traites de ceux obsédés par le leadership, la célébrité, la captativité et le culte-du-moi. Le mouvement a raté une occasion historique. Nombre des habitants du Rif ont contribué à cet échec général ».

Et de déclarer « solennellement » « En raison de ce que je viens de mentionner, j’annonce à l’opinion publique nationale et internationale que j’ai renoncé à l’énorme responsabilité qui m’incombait en ces circonstances particulières ». Et de conclure remerciant et ‘’bénissant’’ tous ceux qui l’ont soutenu dans “ses malheurs“ durant ces quatre années de ‘’galère’’ ou de “grande aventure“, « Je me retire donc et je laisse le champ libre à d’autres, afin qu’ils puissent réussir là j’ai échoué. J’ai subi des souffrances qui ont fait couler mes larmes, et celles de ceux qui toujours été avec moi en priant pour moi et en soutenant ma famille. Notre chemin restera celui de la liberté ».

L’enfant terrible des prisons du Royaume (Oukacha et Tanger 2 entre autres) semble s’être résigné à son sort et ce désaveu ressemble fort à une demande de grâce à laquelle il n’a pas bénéficié au contraire de quelques compagnons avec qui il avait fait route et qui graciés gouttent à la liberté actuellement.