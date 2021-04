Le ministre Abdelouafi Laftit défend la légalisation du cannabis devant la Commission de l’intérieur

Le ministre de l’Intérieur Abdelaouafi Laftit a présenté, aujourd’hui jeudi 22 avril 2021 devant la Commission de l’intérieur de la Chambre des représentants, le projet de loi 13-21 portant usage légal du cannabis. Ce projet de loi, le Parti de la justice et du développement (PJD) de sa non-approbation le PJD en a fait son cheval de bataille.

Mais, malheureusement, malgré tous les subterfuges politiques et autres du parti du Chef du gouvernement pour l’annihiler ou à la limite renégocier le calendrier de son adoption après les échéances législatives dans quelques mois. Ce “seul contre tous du PJD“ et dans cette affaire et dans celle des accords d’Abraham, divise le parti de la lampe à en imploser.

Qu’à cela ne tienne ! Abdelaouafi Laftit donc devant la Commission de l’Intérieur, a déclaré que le but du projet de loi sur l’usage légal du cannabis est d’établir « un mécanisme juridique qui puisse permettre de cadrer et de légaliser ce secteur, contribuant ainsi à la réalisation d’une économie intégrée et durable et de développement social pour les différentes régions de notre pays ». Le ministre a confirmé que ce projet vise à fournir un cadre juridique pour réglementer l’utilisation de la plante du «Kif» à des fins médicales et industrielles, se référant à l’adoption par la Commission nationale des stupéfiants tenue le 11 février 2020, des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en particulier celles liées au retrait du cannabis de la quatrième liste des stupéfiants hautement dangereux sans valeur thérapeutique.

Abdelatif Laftit a loué les vertus de la légalisation, affirmant qu’il existait des « opportunités prometteuses » pour la culture de la plante à des fins médicales, cosmétiques et industrielles. Dans la finalité de ce projet, figuraient également des réponses à des questions sociales, telles que l’amélioration des revenus des agriculteurs et leur protection contre les réseaux internationaux de trafic de drogue, une stabilité à travers la création d’opportunités génératrices de revenus, la réduction des répercussions négatives de l’agriculture illégale sur la santé publique. La protection de l’environnement, notamment en ce qui concerne la déforestation, l’épuisement des sols et des ressources en eau et la pollution des eaux souterraines n’ont pas été en reste. « Ce projet de loi s’inscrit dans le cadre des obligations internationales du Royaume du Maroc ».

Le ministre a attiré l’attention sur la progression du droit international dans ce domaine, de la prévention à l’octroi de licences après la recommandation de l’Organisation mondiale de la santé, notant que cette décision est une reconnaissance officielle par les Nations Unies des bienfaits du cannabis, que les organismes mondiaux compétents dans le monde entier ont confirmé au cours des vingt dernières années. Laftit a en outre souligné que le projet édicte des contrôles juridiques, réglementaires et procéduraux pour éviter de détourner le recours à la légalisation de la plante de ses objectifs légitimes.

Par ailleurs on ne saurait se quitter sans mentionner l’intervention pour le moins inappropriée du président du groupe parlementaire du PJD, Mustapha Ibrahimi qui a pris la parole pour demander une motion d’ordre, histoire de perturber la présentation du ministre et de faire capoter les travaux de la Commission de l’Intérieur. Il a gentiment été remis à sa place par le président de la Commission Moulay Hicham El M’hajri (député PAM) qui n’a pas retenu la doléance du Frérot ce qui a eu pour effet de l’irriter à en crier sa rage. Mais la position de ce dernier et d’un frange du parti qu’il représentait en ce jeudi dans un hémicycle consacré en ce jeudi aux travaux de la Commission de l’intérieur, est claire et sans équivoque comme cité ci-haut. Sa volonté n’étant ni plus ni moins d’ajourner un projet de loi qui, cependant, avec ou sans le PJD, devrait passer comme une lettre à la poste. Cela s’appelle l’énergie du désespoir.