Coronavirus/Maroc : Plus de la moitié des nouveaux cas concentrés dans la ville de Casablanca

La région de Casablanca-Settat, et plus particulièrement la ville de Casablanca, continue d’afficher le bilan le plus lourd des nouveaux cas du coronavirus, ce jeudi 22 avril.

La région la plus touchée est celle de Casablanca-Settat qui compte 421 nouveaux cas dont 328 à Casablanca, 29 à Nouaceur, 22 à Mohammadia, 16 à Berrechid, 10 à Settat, 10 à El Jadida et 6 à Médiouna.

2e région la plus touchée est celle de Rabat-Salé-Kénitra qui enregistre 51 nouvelles contaminations dont 22 à Salé, 11 à Skhirate-Témara, 8 à Rabat, 5 à Kénitra et 5 à Sidi Kacem.

Rabat-Salé-Kénitra est suivie par celle de Marrakech-Safi qui recense 26 nouveaux cas à Marrakech (23), Rehmana (1), Safi (1) et Essaouira (1).

4e région la plus impactée par de nouveaux cas est celle de l’Oriental avec 20 nouveaux cas répartis comme suit : 12 à Oujda-Angad, 5 à Driouch, 1 à Taourirt, 1 à Jerada et 1 à Guercif.