Polisario: Ghali hospitalisé à Logroño sous un faux nom 

Le chef du Front séparatiste Polisario, Brahim Ghali, 73 ans, a été admis dans un état grave lié à des problèmes respiratoires, dans un hôpital de Logroño, sous un faux nom.

Selon le magazine Jeune Afrique, Ghali se serait inscrit sous le nom de Mohamed Benbatouch et une identité algérienne pour éviter des problèmes avec la justice espagnole, en ce sens que Madrid l’accuse de violations des droits de l’homme.

Ghali souffre d’un cancer digestif depuis plusieurs années et avait auparavant été hospitalisé à Tindouf (Algérie), où il avait reçu la visite du chef d’état-major algérien, Saïd Chengriha, fait encore noter Jeune Afrique, qui affirme que l’Allemagne avait refusé d’accueillir Ghali et, après des négociations au plus haut niveau de l’Etat algérien, il a été décidé de le transférer en Espagne sous la garantie de Pedro Sánchez, qu’il ne ferait pas l’objet d’une enquête de la justice.

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a mis à la disposition de Ghali une équipe de médecins algériens qui accompagnait le dirigeant sahraoui à Saragosse, « à bord d’ un avion médical affrété par l’Algérie ».