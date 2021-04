IDARATI : Plusieurs attestations et certificats supprimés

Bonne nouvelle pour les Marocains. Le Portail National des Procédures et des Formalités Administratives « Idarati » a enfin vu le jour. Il a pour but d’améliorer la qualité des services rendus par l’administration aux usagers mais aussi d’instaurer une nouvelle relation fondée sur la confiance et la transparence.

Le portail a été réalisé dans le cadre d’un partenariat avec les ministère de l’Intérieur, des Finances et de la Réforme de l’administration, de l’Industrie mais aussi de l’Agence du Développement digital (ADD) et l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT).

Il s’agit d’une interface qui aura pour rôle de mettre les informations administrations à la dispositions des citoyens. Tout usager du portail « Idarati » (www.idarati.ma) pourra ainsi consulter les procédure et les formalités administratives qu’il doit effectuer auprès des administrations, des collectivités territoriales, des établissements et des entreprises publiques ainsi que toute personne morale assujettie au droit public.

Ainsi, et conformément à la loi 55.19 relative à la simplification des procédures et des formalités administratives, l’ensemble des actes administrés dans le portail ont été recensés, documentés et transcrits par les administrations et établissements concernés.

Des certificats supprimés

Avec cette loi et ce nouveau portail, plusieurs attestations et certificats administratifs ont été supprimés. Et non des moindre, au grand bonheur des Marocains, qui pendant longtemps n’ont cessé de critiquer le nombre d’attestations énormes qu’ils doivent présenter à chaque fois qu’ils souhaitent lancer une procédure administrative.

Il s’agit donc de la suppression de l’attestation de célibat et de mariage, du certificat d’individualité de vie, du certificat de vie collective, du certificat de prise en charge familiale, de l’attestation de confirmation de mariage ainsi que des attestations de parenté familiale, de monogamie, de polygamie ou encore de celle du choix du nom de famille et autres…