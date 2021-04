Youssef En-Nesyri devient le meilleur buteur marocain de l’histoire de la Liga

Youssef En-Nesyri a établi un nouveau record dans le championnat espagnol, mercredi 21 avril. En marquant son 17e but de la saison avec le FC Séville, l’attaquant des Andalous dépasse Youssef El Arabi devient le meilleur buteur marocain de l’histoire de la Liga.

Youssef En-Nesyri est devenu le joueur marocain le plus performant de la Liga après son but lors de la victoire 1-0 de Séville sur Levante. Il s’agit également de son 17e dans le championnat, le classant dans le top 5 des meilleurs buteurs cette saison.

L’international marocain bat ainsi le record précédemment établi par Yousseg El Arabi de 16 buts marqués lors de la saison 2015-16 à Grenade.

Après une première mi-temps sans but, l’attaquant des Lions de l’Atlas a marqué le but crucial qui séparait les deux équipes à la 53e minute alors que l’équipe de Julen Lopetegui quittait l’Estadio Ciudad de Valencia avec les trois points.

⚽️ 16 – El-Arabi (15/16)

⚽️ 17 – EN-NESYRI (20/21) 🇲🇦🕶️ @ennesyri9 becomes the Moroccan player with most goals in a single #LaLigaSantander season! #LevanteSevillaFC pic.twitter.com/YXMm11YZ7n — LaLiga English (@LaLigaEN) April 21, 2021

La victoire, quant à elle, était la troisième victoire consécutive de Séville à l’extérieur en Liga et elle les a propulsés au troisième rang du classement, à égalité avec 67 points avec le Real Madrid, deuxième, bien que les Blancos aient un match en main.

« Il y a beaucoup de buts, cette année je ne les compterai pas car le plus important est de donner la victoire à l’équipe », a déclaré En-Nesyri au site du club .

Le joueur de 23 ans visera à poursuivre son impressionnante course devant le but et aidera également Séville à prolonger sa séquence de sept matchs sans défaite lorsqu’ils accueillent Grenade à l’Estadio Ramon Sanchez Pizjuan pour leur prochain match de la Liga dimanche.

Les performances de l’ancien de Leganés ont attiré l’attention des plus grands clubs d’Europe. Manchester United, Liverpool et le Borussia Dortmund ont déjà exprimé leur envie de signer le Marocain cet été.

Un nouveau prétendant a rejoint la course, il s’agit de la Juventus de Turin. A en croire les informations de The Gardien, la Vieille Dame voit en En-Nesyri une belle addition à l’attaque menée par Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala et pourrait mettre sur la table le prix demandé pour le Marocain à savoir plus de 50 millions d’euros.

Cependant, Séville ne subit aucune pression financière pour vendre En-Nesyri, sous contrat à l’Estadio Ramon Sanchez Pizjuan jusqu’en 2025, mais pourrait le céder en cas de réception d’un montant supérieur à 46 millions d’euros. De cette façon, il deviendrait la vente la plus élevée de l’histoire de Séville.

En-Nesyri a rejoint Séville en provenance de CD Leganés l’été dernier et s’est avéré être un succès instantané au stade Ramon Sanchez Pizjuan.