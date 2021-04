IT : lancement de programmes agiles et challenging

L’Ausim (Association des utilisateurs des systèmes d’information au Maroc) entame le deuxième trimestre 2021 avec entrain. Plusieurs programmes sont lancés courant ce mois d’avril et d’autres suivront incessamment.

“Notre association vient de lancer aujourd’hui une nouvelle production, Ausim Braodcasting Channel (Web TV AUSIM), avec une première émission-débat ‘AusiTalks’. Pour son baptême de feu, nous avons abordé la thématique “Comment réinventer la médecine grâce à la technologie?” en invitant un épidémiologiste pour un débat et en partageant un reportage sur la médecine personnalisée et la biotechnologie réalisé avec un chercheur à l’Université Mohammed VI de Benguerir (UM6P)”, a déclaré en avant-première à Hespress Fr la directrice générale de l’AUSIM, Nihal Djebli.

Selon la responsable, cette émission mettra en lumière les tendances digitales, avec un focus sur les dernières innovations et solutions technologiques par secteur, précisant que les débats porteront principalement sur les sujets d’actualité en lien avec la technologie et le monde digital avec la présentation de use cases montrant l’utilité et la pertinence de la technologie utilisée.

Expliquant également que l’association continuera, en tant que catalyseur du changement, à jouer son rôle de locomotive pour accélérer et promouvoir l’usage du digital et de l’IT au Maroc, Nihal Djebli nous a annoncé le lancement imminent de deux autres nouveaux programmes de l’Association des utilisateurs des systèmes d’information au Maroc qui s’appellent AusMose et AusAcademy.

AusMose fédère les utilisateurs

Par rapport à AusMose, Hicham Chiguer, membre de l’Ausim et regional director admin, control & it solutions France, Afrique, Benelux – Majorel précise : “La finalité de ce programme est de créer des clubs rassemblant les adhérents (DSI et équipes DSI), les partenaires et les experts autour de thématiques d’actualité, proposées par la communauté et validées par le Comité Scientifique, dans le but d’accélérer la transformation des entreprises et des écosystèmes par le Digital”.

En clair, l’objectif est de traiter un sujet dans toute sa profondeur et de produire et offrir des livrables qui permettront aux entreprises de s’en servir de façon directe et immédiate.

“AusMose, c’est aussi de la création de valeur à travers des événements, des Livres Blancs et, prochainement, de la formation ciblée (New Generation), à travers l’autre nouveau programme lancé en parallèle, à savoir “AusAcademy”, ajoute-t-il.

“AusMose a été créé pour mettre en place des clubs thématiques au sein de l’Ausim. D’ailleurs, nous avons organisé aujourd’hui la signature d’une convention de partenariat avec le Technopark de Casablanca dans le cadre de la création du Club « Relations startups/Entreprises’, nous a confié, pour sa part, la DG de l’Ausim, précisant que d’autres clubs AUSMOSE sont créés avec d’autres partenaires, à l’instar du Club « Performance de la DSI », Club « Sécurité ou encore Club « De la compétence à la performance « .

Par ailleurs, elle nous a également confirmé l’organisation de plusieurs RDVAUSIM, à partir du mois de mai, avec des partenaires de référence pour apporter un éclairage sur des sujets liés à l’usage du Cloud, à la protection des données ou encore à l’utilisation des ERP pour des entreprises agiles.