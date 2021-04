Des restaurateurs au Maroc montent au créneau

“Aujourd’hui, les restaurateurs se battent contre des moulins à vent, à la Don Quichotte !”, tel est le leitmotiv des restaurateurs au Maroc. Interviewés par Hespress Fr, plusieurs d’entre eux nous ont fait part de leurs affres quotidiennes.

Avec le couvre-feu instauré par les autorités marocaines dès 20H, les cafés et restaurants sont pieds et poings liés. “Nous espérons les aides promises par le ministre de l’Industrie lundi dernier au Parlement avec impatience. Et en même temps nous regrettons les propositions diffuses émanant des différentes associations. Par exemple, celle de la dérogation pour faire des livraisons jusqu’à 2H du matin ne nous convient pas du tout et ne peut même pas s’appliquer à nous”, nous confie désespéré le propriétaire d’un restaurant à Casablanca, classé parmi les premiers de la gastronomie française et marocaine.

Même son de cloche du côté Rochdi El Bouab, hôtelier et restaurateur marocain qui nous a déclaré : “Tout d’abord, je tiens à dire qu’au lieu d’avoir plusieurs associations, il en faudrait une Seule qui soit l’unique interlocuteur pour représenter tous les restaurateurs au Maroc. Elle aura ainsi plus de force et plus d’écoute. Maintenant, certes nous avons besoin de plus d’aides que ce soit au niveau du fisc car on continue de payer toutes les taxes et des loyers des locaux aussi car faute de décision gouvernementale les propriétaires exigent le paiement de la totalité du loyer malgré la pandémie. D’ailleurs, plusieurs restaurants ont fermé ou ont fait faillite à cause de ces lourdes charges”.

Avis partagé par un autre propriétaire de restaurant qui affirme à Hespress Fr : “L’heure est grave et l’on ne doit pas perdre du temps avec des mauvaises propositions. Il faut absolument revoir la question des taxes parce que nous n’avons pas de quoi payer ! Au bout du compte, on va directement vers des litiges dans les tribunaux et des saisies sur les comptes. Aussi, les 2000 dirhams restent insuffisants puisque notre moyenne pondérée au niveau des salaires tourne autour de 6600 dirhams. Certes, nous avons continué à payer des compléments mais maintenant les caisses sont vides et on est en ruine !”.

L’espoir ne fait pas vivre

Et de déplorer également qu’il n’y ait pas non plus des formes d’aides pour les soulager des dettes de banques ou de fournisseurs…“Je comprends tout à fait le gouvernement mais je n’applaudis pas ses décisions. Il fallait laisser les gens travailler au moins jusqu’à 22-23h avant le Ramadan tout en exigeant aux restaurateurs un cahier de charge strict des mesures sanitaires à respecter. Mais là, il y a des décisions incompréhensibles par exemple, est-ce que le Corona ne peut s’attraper qu’à midi? Ce n’est pas tout de même un corona-vampire qui n’apparaît qu’à 20h”, ironise-t-il avec un point d’amertume, notant que plusieurs restaurants ont déposé le bilan à cause de ces décisions pjdistes.

Il ajoute aussi : “Malgré toute la bonne volonté nous ne pouvons pas nous en sortir tout seul. En plus, toutes nos pensées vont vers notre personnel qui n’a plus de pourboires alors que c’est une grande partie de leur salaire”. Abondant dans ce sens, un restaurateur à Rabat et qui est aussi le partenaire de plusieurs hôtels, soulève une autre problématique.

« Certains hôtels ont fait faillite ou d’autres sont en vente. Ils ont les mêmes problèmes mais à plus grande échelle. Toutefois, un autre problème peut surgir pour eux au moment de la reprise. Il y a un énorme risque de problème technique de sécurité car les hôtels ne sont plus entretenus faute d’argent. Il faut savoir que le circuit d’électricité d’un hôtel représente des milliers de mètres de câbles et comme l’hôtel est fermé et qu’il n’a pas les moyens de faire l’entretien nécessaire…”, avertit notre source.

Levant les bras vers le ciel pour que leur supplice prenne fin, les restaurateurs au Maroc n’ont visiblement plus que leurs yeux pour pleurer…