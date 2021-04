Revue de presse quotidienne de ce jeudi 22 avril 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce jeudi 22 avril 2021

L’Opinion

• Blanchiment d’argent : Le Maroc conforme aux recommandations du Groupe d’action financière (GAFI). Après plus d’un an de discussions et d’échanges intenses à la Commission de la Justice de la Chambre des Représentants, les députés se sont finalement mis d’accord et ont voté à l’unanimité la formule finale de la loi 12.18 relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Jugé conforme aux normes internationales, ce nouveau dispositif législatif est censé dégager le Maroc de la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI). Intensification du contrôle des opérations financières, durcissement des peines et mise en place de nouvelles instances de contrôle…la nouvelle loi vise à tracer de façon plus efficace et méticuleuse la circulation des flux de fonds et de capitaux et les transactions financières afin de couper le lien entre l’argent « sale » et l’économie légale.

• Plus de 1.100 personnes au 10ème concours de déclamation du saint Coran dans les régions du Sud. Plus de 1.100 personnes des trois régions du Sud du Royaume ont participé au 10ème concours de déclamation du saint Coran organisé par le conseil local des oulémas et la chaîne régionale Laâyoune TV. Ce concours, organisé à l’occasion du mois sacré de Ramadan, a mis en compétition plus de 1.100 personnes provenant des régions de Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab, dans les deux catégories de la mémorisation complète et la mémorisation partielle. Ce concours régional a été remporté par le déclamateur Abdellah Talbi de Laâyoune, dans la catégorie de la mémorisation complète avec maîtrise des règles de la déclamation avec Riwayat Warch A’n Nafiâa, et le déclamateur Zoubeir Ben Thabete, lui aussi de la ville de Laâyoune, dans la compétition de la mémorisation partielle avec maitrise des règles de déclamation avec Riwayat Warch A’n Nafiâa.

Le Matin

• Maroc: 26 produits élus « Produit de l’Année » 2021. Un total de 26 produits ont été élus « Produit de l’Année » 2021 dans la beauté, l’alimentaire, la santé, le nettoyage et les soins personnels et auront ainsi droit au petit logo rouge pour agrémenter leur packaging, annonce la marque commerciale « Elu Produit de l’Année ». « Parmi les 26 produits gagnants sur le marché marocain pour 2021 nous retrouvons Bel, Les Eaux Minérales d’Oulmès, Samsung, Lesieur- Cristal, Friesland Campina, Orange, Mme Olympe, Procter & Gamble, Yves Rocher ou encore Shell », relève « Elu Produit de l’Année Maroc » dans un communiqué. Le choix n’a pas été opéré au hasard, puisque « Elu Produit de l’Année » a mis en compétition de nombreux produits en se basant sur une enquête de l’Institut Nielsen, menée de manière indépendante, fait savoir le communiqué.

• Dakhla-Oued Eddahab: 350 artisans bénéficiaires du programme d’alphabétisation fonctionnelle. Le programme d’alphabétisation fonctionnelle dans la région Dakhla-Oued Eddahab a été lancé récemment ciblant quelque 350 professionnels actifs dans les secteurs de l’artisanat. Ce programme, qui s’inscrit dans le cadre d’une convention de partenariat unissant le Conseil régional et la Direction régionale de l’artisanat, bénéficie à 350 artisans au titre de l’année 2020-2021, avec l’implication de sept associations, selon une approche participative permettant à la société civile d’être un partenaire clé dans la lutte contre l’alphabétisation fonctionnelle. Ce programme a pour but de lutter contre l’analphabétisme des artisans par le biais des outils pédagogiques, de nouvelles techniques et d’un système de suivi et d’évaluation.

L’Economiste

• Médecine : Levée des restrictions pour les étrangers. La nouvelle stratégie pour la réforme du système de santé au Maroc mise sur la mobilisation des ressources humaines nécessaires pour réussir le chantier de généralisation de la protection sociale. Lors de sa présentation au dernier Conseil de gouvernement, Khalid Aït Taleb a annoncé que les restrictions prévues par la loi 131-13 sur l’exercice de la médecine au Maroc par des étrangers seront levées. Ceux-ci seront soumis aux mêmes conditions que leurs collègues marocains. Cette nouvelle vision mise également sur l’attraction des investissements étrangers dans le domaine sanitaire.

• Tourisme: L’optimisme reste de mise. «La situation épidémiologique actuelle ne permet pas de réduire les restrictions de voyages», a déclaré la ministre du Tourisme, Nadia Fettah Alaoui. En réponse à des questions orales aux conseillers, la ministre ne cache pas son optimisme dès que les Voyages seront autorisés: «Lorsque le temps permettra de reprendre l’activité, il y aura une affluence importante des touristes nationaux et internationaux». A travers ses décisions (couvre-feu, suspensions de vols…), le gouvernement a priorisé la santé et la sécurité des citoyens, soutient la ministre.

Libération

• La coopération maroco-hongroise au menu d’une visioconférence à la Chambre des représentants. Le développement durable et la coopération bilatérale entre le Maroc et la Hongrie ont été au centre d’une visioconférence tenue, à l’initiative du groupe d’amitié parlementaire Maroc-Hongrie à la Chambre des représentants. Intervenant à cette occasion, l’ambassadeur de la Hongrie à Rabat s’est félicité de la tenue de la rencontre qui a eu lieu malgré les répercussions de la pandémie de la Covid-19, mettant en lumière le développement et la prospérité des relations maroco-hongroises, dans les domaines politique, économique et scientifique. De son côté, la présidente de la commission du développement durable de l’Assemblée nationale hongroise Erzsébet Schmuck, a passé en revue le bilan de la commission qu’elle préside, et qui veille à la protection de l’environnement, des ressources naturelles, sanitaires et environnementales.

• Le président de la Chambre des conseillers, Hakim Benchamach, a été décoré de la Médaille de mérite et d’estime « José Joaquín de Olmedo » par l’Assemblée nationale de l’Équateur. Cette décoration, décernée par visioconférence, intervient en reconnaissance des efforts de Benchamach en faveur du renforcement des relations bilatérales et des relations multilatérales avec les parlements des pays d’Amérique latine et des Caraïbes en général. Pour sa part, José Serrano Salgado, président du groupe d’amitié Maroc-Equateur et vice-président du Parlement d’Amérique latine et des Caraïbes, a indiqué dans une allocution par visioconférence, que cette cérémonie intervient à titre de gratitude et d’estime pour le travail continu, l’amitié solide et le dialogue politique franc entre le Maroc et l’Équateur.

Al Bayane

• Automobile: 2021 démarre sous de bons auspices. Les ventes de voitures neuves au Maroc sont reparties de plus belle au premier trimestre de cette année, défiant les effets néfastes de la pandémie avec une progression à deux chiffres. Après un épisode pour le moins difficile en 2020, où les concessionnaires ont fait les frais des mesures de confinement, le secteur démarre cette année sous de bons auspices et les Showrooms renouent de nouveau avec les férus de l’automobile. D’après les statistiques de l’Association des importateurs de véhicules automobiles au Maroc (AIVAM), les ventes de voitures neuves se sont situées à 44.163 unités au titre des trois premiers mois de 2021, en progression de 37,4% par rapport à fin mars 2020.

• Bourita s’entretient avec son homologue irlandais. Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu en visioconférence avec le ministre des Affaires étrangères et de la Défense d’Irlande, Simon Coveney. Durant cet entretien, les deux ministres ont loué l’excellence des relations entre les deux pays et ont marqué l’importance de les renforcer davantage, à travers l’intensification des consultations politiques, a indiqué le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des MRE dans un communiqué. Les deux ministres se sont réjouis de la tenue, récemment, de la semaine économique du Maroc en Irlande qui s’inscrit dans le cadre du développement du partenariat économique bilatéral et dans la perspective de son ouverture sur l’Afrique et sur d’autres régions du monde, a ajouté la même source.

Al Massae

• La Douane opte pour de nouvelles applications afin de contrôler les revenus du e-commerce. L’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) a eu recours aux nouvelles technologies et applications électroniques afin de pouvoir suivre les nouvelles opérations d’importation liées au commerce extérieur, notamment celles liées au commerce en ligne. L’ADII s’apprête à lancer une nouvelle stratégie liée à la technologie moderne pour améliorer le contrôle des opérations de e-commerce, qui a connu une reprise depuis le début de la pandémie après la fermeture des frontières avec certains pays partenaires du Maroc. En envisageant cette nouvelle tendance, dictée par l’augmentation du volume des échanges en ligne entre le Maroc et ses partenaires, la Douane cherche à détecter et combattre les diverses formes de fraude, à travers le renforcement du système de surveillance intelligente grâce aux techniques et dispositifs technologiques à la mesure du volume et de la fréquence des échanges.

• Mission d’information sur les factures d’eau et d’électricité. Une commission parlementaire représentant un certain nombre de groupes parlementaires aura un rendez-vous le mois prochain avec des directeurs d’agences régionales de l’eau et de l’électricité dans quelques villes. La mission abordera la question des factures, les relations entre l’Office National de l’Eau et de l’Electricité et ces agences, les dettes et les ressources financières en souffrance, ainsi que le financement des investissements, notamment ceux liés à l’évacuation des eaux usées et pluviales, a confié une source bien informée au journal. Les nouvelles visites prévues interviennent après d’autres effectuées par cette commission chez des responsables d’Amandis et de Lydec. A l’issue de ces visites, les directeurs d’agences devraient être convoqués au Parlement afin de donner des éclaircissements sur les augmentations des factures d’eau et d’électricité survenues ces derniers temps.

Al Ahdath Al Maghribia

• Les ports gérés par l’Agence nationale des ports (ANP) ont enregistré un trafic global de 22,9 millions de tonnes à fin mars 2021, en baisse de 2,3% par rapport à la même période un an auparavant, selon une note de synthèse sur l’activité portuaire à fin mars 2021, publiée par l’ANP. La répartition du trafic par port fait ressortir que les ports de Mohammedia, Casablanca et Jorf Lasfar ont assuré le transit de 17,5 millions de tonnes ce qui représente environ 76,4% du trafic des ports gérés par l’ANP.

Al Alam

• L’interdiction des déplacements nocturnes a-t-elle pu réduire le nombre de cas de coronavirus? Malgré l’instauration d’un couvre-feu nocturne pendant ramadan, le nombre de cas de contamination au coronavirus n’a cessé de s’accroître depuis des semaines. Cette interdiction, décrétée avant le mois sacré, a épargné au Maroc un lourd bilan des cas, selon les experts, qui ont appelé à un respect strict des mesures préventives. Abdelfattah Chakib, professeur de maladies infectieuses et tropicales à la Faculté de médecine et de pharmacie et au CHU Ibn Rochd – Casablanca, a affirmé que le nombre de nouveaux cas de coronavirus augmente non seulement au Maroc, mais dans le monde entier en raison de l’émergence des variants, faisant savoir que l’interdiction des déplacements nocturnes aura des résultats positifs.

• Le Maroc sur le point d’entrer dans le club des 50 meilleures économies du monde. Il est à trois places du top 50 des économies mondiales dans le domaine des affaires, selon l’indice de (Doing Business 2020) publié par la Banque mondiale. En 2020, le Royaume a pu progresser de 7 places par rapport à 2019. Le Maroc, qui figurait en 2010 à la 143ème place sur 183 pays, a remonté 90 places. Cette progression constante, constatée tout au cours de la dernière décennie, a pu être réalisée grâce à la constitution d’un comité national composé de secteurs public et privé chargé de la mise à niveau des réformes liées au climat des affaires. Parmi les principaux objectifs de ce comité figurent la simplification des procédures administratives, l’amélioration de la transparence et la modernisation du droit des affaires. Le Maroc est classé premier en termes d’amélioration de l’environnement des affaires en Afrique du Nord, et troisième dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), après les Émirats arabes unis et le Bahreïn, selon un rapport récent.

Bayane Al Yaoum

• Réforme du système de santé: Un chantier basé sur la consécration d’une nouvelle gouvernance. Le chantier de la réforme du système de santé est basé sur la consécration d’une nouvelle gouvernance visant à renforcer les mécanismes de législation et de contrôle du travail des intervenants et à consolider la gouvernance hospitalière et la planification territoriale de l’offre de santé, a indiqué, mardi, le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb. Présentant un exposé sur le chantier de réforme du système de santé et sa réhabilitation, lors du Conseil de gouvernement réuni en visioconférence, sous la présidence du Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani, Ait Taleb a précisé que ces objectifs seront atteints à travers la création d’instances de gestion et de gouvernance, à savoir l’instance supérieure pour la législation intégrée de la santé, les agences régionales de santé et les groupements territoriaux de santé.

• CDG Prévoyance dévoile les réalisations de la CNRA et du RCAR en 2020. CDG Prévoyance, en charge de la Caisse nationale de retraites et d’assurances (CNRA) et du Régime collectif d’allocation de retraite (RCAR), a présenté, récemment, les résultats annuels ainsi que les performances financières et opérationnelles de ses deux organismes gérés au titre de l’exercice 2020. La CNRA a ainsi connu une activité opérationnelle soutenue et des résultats financiers au vert, alors que le RCAR a affiché une forte résilience aux perturbations du marché financier et un horizon de viabilité maintenu à 2051, indique CDG Prévoyance dans un communiqué sur les résultats annuels et performances de ces deux organismes, présentés lors des réunions des Comités de Direction qui ont été tenues le 12 avril et présidées par Abdellatif Zaghnoun, Directeur Général de la CDG.

Al Ittihad Al Ichtiraki

• La CDG Prévoyance, en charge de la Caisse nationale de retraites et d’assurances (CNRA) et du Régime collectif d’allocation de retraite (RCAR), a affirmé que la CNRA a pu collecter, durant l’année écoulée, un montant global de capitaux, primes et cotisations, de plus de 2,3 milliards de dirhams (MMDH). Les capitaux collectés des rentes accidents du travail et de circulation, représentent en 2020, 55% du chiffre d’affaires de la CNRA. Avec un montant de cotisations de près de 1,04 MMDH, le régime de retraite complémentaire « RECORE » représente 44,4% du chiffre d’affaires global de la CNRA, tandis que les prestations de la gestion propre ont atteint 1,52 MMDH et le nombre de bénéficiaires est passé à 124.151 en 2020, indique CDG Prévoyance dans un communiqué sur les résultats annuels et performances de de la CNRA et du RCAR, présentés lors des réunions des Comités de Direction qui ont été tenues le 12 avril et présidées par Abdellatif Zaghnoun, Directeur Général de la CDG.

• Le Maroc élu à la présidence du Conseil exécutif de l’Organisation pour l’Interdiction des Armes Chimiques. Le Maroc a été élu par acclamation, mardi à La Haye, à la présidence du Conseil exécutif de l’Organisation pour l’Interdiction des Armes Chimiques (OIAC), pour un mandat d’une année, allant du 12 mai 2021 au 11 mai 2022. L’élection du Maroc, en la personne d’Abdelouahab Bellouki, ambassadeur du Royaume à la Haye et son représentant permanent auprès de l’OIAC, intervient « suite au soutien unanime apporté par le Groupe des Etats africains Parties à la Convention sur l’Interdiction des Armes Chimiques à la candidature marocaine », indique un communiqué de l’ambassade du Maroc aux Pays-Bas.

Assahra Al Maghribia

• Conseil de Sécurité: Hilale décrie la propagande fallacieuse de l’Algérie et du « polisario » sur la situation au Sahara marocain. Dans sa lettre adressée aux 15 membres du Conseil de Sécurité en amont des consultations du Conseil sur le Sahara marocain, prévues mercredi, l’ambassadeur Représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, a décrié « la campagne médiatique de l’Algérie et du « polisario » tentant de faire croire à l’existence d’un prétendu conflit armé au Sahara marocain », affirmant qu’il ne s’agit que de « purs mensonges et une falsification de la réalité sur le terrain ». « Cette propagande vise à induire en erreur, tant la Communauté internationale, que les populations séquestrées dans les camps de Tindouf en Algérie. Elle est démentie non seulement par les rapports quotidiens de la MINURSO, mais également par la presse internationale », a souligné Hilale.

• Covid-19: Plus de 3.000 guides touristiques agréés bénéficient d’indemnités forfaitaires. Un total de 3.202 guides touristiques agréés ont bénéficié jusqu’à présent d’indemnités forfaitaires octroyées par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus, a indiqué, mardi à Rabat, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie sociale, Nadia Fettah Alaoui. Les guides touristiques bénéficient, depuis juillet 2020 et jusqu’en juin 2021, d’indemnités forfaitaires d’un montant de 2.000 DH, a rappelé Mme Fettah Alaoui, dans sa réponse à une question orale à la chambre des conseillers, relative à « la situation des guides touristiques en temps de la pandémie ». De même, la situation administrative de certains guides touristiques n’ayant pas bénéficié de l’indemnité sera régularisée, a-t-elle poursuivi.

Rissalat Al Oumma

• Elalamy: 80% des travailleurs du secteur des cafés ne sont pas enregistrés auprès de la sécurité sociale. Le ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie verte et numérique, Moulay Hafid El Alami, a indiqué, lors de la séance hebdomadaire des questions orales à la Chambre des conseillers, qu’il y avait des difficultés à recenser les groupes touchés par le couvre-feu nocturne instauré pendant Ramadan, en particulier au niveau du secteur informel. Il a déclaré qu’environ 80% des travailleurs du secteur des cafés et restaurants ne sont pas enregistrés auprès de la CNSS, déplorant qu’un secteur de la taille des cafés et restaurants au Maroc reste dans l’informel, d’autant plus que cette situation crée des problèmes au niveau de la couverture médicale, de la santé des salariés et d’autres droits.