L’avocat marocain se défend bien aux yeux d’Israël

Sans se faire l’avocat du diable, l’avocat au Maroc est un très juteux business, tant et bien qu’il est également, appelé « or vert ». Que cela soit clair, il s’agit de ce fruit comestible de l’avocatier, dont la chair onctueuse est très riche en vitamines et dont le prix actuel chez le détaillant précisément, tourne autour des 40 dhs.⁠⁠ Mais, faut-il le préciser alors que nous sommes en fin de saison (récolte) ?

A cet effet, la société israélienne Mehadrin compte investir dans ce domaine au Maroc. Mehadrin avec plus de 5 000 hectares d’exploitations agricoles, est le plus grand producteur et exportateur d’agrumes et d’autres fruits et légumes d’Israël et est de notoriété à l’origine du ‘’bonbon de la nature’’ ou datte Madjoul.

L’entreprise réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 300 millions de dollars, avec plus de 70% des produits exportés dans le monde vers tous les continents et principalement à destination des Etats-Unis, du Canada, de l’UE et du Japon. On ne saurait évoquer la société israélienne de “fruits et légumes“ sans citer la grandes marque JAFFA, car Mehandrin est l’un de ses principaux fournisseurs.

Elle va donc nouer une joint-venture pour cultiver des avocats au Maroc, une production qui sera principalement exportée vers l’Europe. Il n’est pas encore dit de quel variété d’avocats il sera question. Mehadrin en produit cinq (Ettinger premier avocat de la saison qui mûrit en automne, Fuerte original de haute qualité à taille moyenne, Pinkerton plus grand, long et facile à peler, Hass le plus connu et la plus populaire et qui se conserve plus longtemps, et enfin Roseau dodu et rond).

Qu’à cela ne tienne ! Mehadrin, a signé un accord au Maroc tout particulier puisque c’est le tout premier du genre en dehors d’Israël, avec une société avec laquelle elle avait déjà fait affaires. 455 ha seront exploités à des fins de culture de ces fruits. Chacun des 80 millions de dirhams DH seront injectés conjointement durant les premiers trois ans d’activité.

Tout cela, bien sûr, sous conditions de l’obtention des approbations réglementaires nécessaires à la constitution d’une société commune et à la location de la plantation ce qui devrait se faire sans problème et sans tarder nous dit-on.

Mehadrin devrait détenir 51% de la société. La production annuelle maximale estimée des plantations d’avocats sera d’environ 10.000 tonnes. Elle sera principalement commercialisées par Mehadrin et son partenaire principalement en Europe. Les fruits hors norme à l’exportation seront vendus au Royaume.

« Le Maroc est un pays avec de bonnes conditions de croissance et avec des coûts bien inférieurs à ceux d’Israël. Il est également un peu plus proche de nos principaux marchés en Europe », a souligné Shaul Shelach, président-directeur général de Mehadrin. Il estime que, sur la base de l’accord actuel, l’activité au Maroc pourrait représenter un quart de la production d’avocats de Mehadrin.

La superficie marocaine consacrée à l’avocat a augmenté de plus de 150% en 2020. La qualité du fruit est comparable à celle de la production espagnole et le Maroc trouve plus d’opportunités à exporter les avocats vers le marché européen. Ce n’est donc pas sans raison que Mehadrin a été convaincue.

Il faut savoir également que le Royaume de par sa proximité (seulement quatre jours de transit), est intéressant en tant que fournisseur pour ses principaux clients européens (Pays-Bas, Royaume-Uni,…), sans compter la haute qualité de son produit. Le Maroc est passé de moins de 2.000 tonnes en 2010 à près de 33.000 tonnes en 2019 devenant ainsi le troisième exportateur de l’or vert sur le Continent après le Kenya et l’Afrique du Sud.