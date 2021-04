Artisanat: Remise d’attestations aux artisans ayant validé leurs acquis d’expériences professionnelles

Les artisans ayant réussi la validation de leurs acquis d’expériences professionnelles, se sont vus remettre des attestations de réussite lors d’une cérémonie, présidée par la ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie Sociale, Nadia Fettah Alaoui et le ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Said Amzazi.

Ce événement, qui s’inscrit dans le cadre de la promotion des artisans et la consolidation de leurs capacités, a également connu la participation des présidents des Chambres de l’Artisanat de la région de Rabat-Salé-Kénitra et de la région de Marrakech-Safi, des artisans bénéficiaires de ce programme de validation et différents acteurs concernés, indique le MEN.

Ce programme de validation des acquis des expériences professionnelles vise essentiellement la qualification des artisans à travers la remise de certificats ou diplômes basés sur leurs expériences accumulées tout au long de leurs parcours professionnels. Ainsi, ce programme leur permet l’accès au secteur formel et l’exercice de leurs activités professionnelles en toute confiance.

Dans ce contexte, deux actions réussies ont été organisées, en collaboration avec le Département de la Formation Professionnel, les deux Chambres de l’Artisanat concernées, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône – France et sous la supervision d’une commission de jury composée de professionnels et de formateurs expérimentés et qualifiés, au profit de 317 artisans.

Ces actions ont été caractérisée par la mise en place d’une approche méthodologique adaptée aux spécificités du secteur de l’artisanat, issue du cadre de référence arrêtant le métier, et basée sur les différentes étapes de validation des acquis des expériences professionnelles, depuis les campagnes de sensibilisation des artisans jusqu’aux examens pratiques et entretiens individuels supervisés par un jury composé de professionnels et de formateurs expérimentés et qualifiés.