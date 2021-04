Affaire Navalny: Des experts de l’ONU estiment que l’opposant est en « grave danger » de mort

« En grave danger », l’opposant numéro 1 au Kremlin, Alexeï Navalny, doit être évacué à l’étranger en urgence pour des soins, ont demandé des experts des droits humains mandatés par l’ONU.

En prison et ayant débuté une grève de la faim depuis trois semaines, à cause de la non assistance pour laquelle il fait l’objet de la part des services pénitentiaires qui lui ont refusé d’être soigné pour son mal de dos qui l’handicape, le militant anti-corruption est aujourd’hui « en grave danger » ont estimé quatre experts des droits humains indépendant mandatés par l’ONU.

« Nous demandons instamment aux autorités russes de veiller à ce que M. Navalny ait accès à ses propres médecins et de lui permettre d’être évacué à l’étranger pour un traitement médical urgent, comme elles l’ont fait en août 2020. Nous réaffirmons que le gouvernement russe est responsable de la vie et de la santé de M. Navalny pendant sa détention », écrivent-ils dans un communiqué.

« Nous pensons que la vie de M. Navalny est en grave danger », affirment ces 4 experts nommés par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU, confirmant des inquiétudes des proches et des soutiens de l’opposant russe qui a entrepris une grève de la faim le 31 mars.

Pour de nombreux proches de l’avocat devenu ennemi du Kremlin, Alexei Navalny serait actuellement « mourant ». Lui-même s’est décrit sur Instagram comme « un squelette déambulant dans une cellule ».

« Il est très faible, il a du mal à s’asseoir et à parler », a déclaré aux journalistes son avocate, Olga Mikhaïlova, assurant qu’il « ne reçoit pas d’aide médicale » appropriée comme l’avaient annoncé lundi les autorités russes.

Son avocate a appelé en ce sens au transfert de son client au sein d’un hôpital civil afin qu’il reçoive les soins nécessaires, pour empêcher qu’il ne meurt. Plusieurs pays occidentaux ont appelé Moscou a donner à M. Navalny un accès aux soins médicaux de manière urgente.