Russie: Les diplomates américains expulsés ont jusqu’au 21 mai pour quitter le pays

Le ministère russe des Affaires étrangères a fait savoir ce mercredi que les dix diplomates américains expulsés par Moscou, en représailles à l’expulsion la semaine dernière de diplomates russes en poste à Washington, devront quitter le pays avant le 21 mai.

Un communiqué de la diplomatie russe indique à ce propos avoir remis à un haut responsable de l’ambassade américaine une note « déclarant persona non grata dix employés de l’ambassade », qui devront « quitter notre territoire avant le 21 mai ».

Tout en soulignant que « cette mesure représente une réponse réciproque aux actions hostiles de la partie américaine contre un certain nombre d’employés de l’ambassade de Russie à Washington et du consulat général de Russie à New York », la note prévient que « d’autres étapes suivront ».

Pour rappel, le département d’État américain a expulsé la semaine dernière dix responsables de l’ambassade russe à Washington, certains étant accusés d’être des membres des services de renseignement de Moscou.