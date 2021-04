La violence est plutôt physique pour la majorité des hommes

La violence peut revêtir plusieurs formes, et être également perçue de différentes manières. Dans sa note d’information, publiée ce 21 avril, le Haut-Commissariat au Plan (HCP) s’est penché sur la différenciation de la violence entre les femmes et les hommes et sa perception masculine.

Le document, consulté par Hespress Fr, met en exergue les principales différences quant aux manifestations de la violence pour les femmes et les hommes et les perceptions de ces derniers vis-à-vis de cette violence pour une meilleure appréhension du phénomène dans ses différents contextes et formes.

Il est ainsi révélé que les résultats de l’enquête nationale sur la violence à l’encontre des femmes et des hommes de 2019 révèle que près de 50% de la population âgée de 15 à 74 ans ont subi au moins un acte de violence au cours des 12 mois précédant l’enquête, 57% des femmes et 42% des hommes. Outre les tendances de la violence dans la société à laquelle les femmes sont exposées, la violence se manifeste également parmi les hommes, mais avec une incidence moindre.

Perception masculine de la violence

Dans ce volet, le HCP explique que les perceptions des hommes vis-à-vis de la violence portent principalement sur la définition de la violence, les catégories les plus vulnérables, les espaces de vie les plus touchés, l’évolution de la violence dans la société marocaine et les rapports sociaux homme-femme, notamment les rapports de genre en lien avec le partage de l’autorité au sein du ménage et l’acceptation de la violence dans le contexte conjugal.

Décalage entre le vécu et le perçu

Selon le HCP, près de 66% des hommes perçoivent la violence, comme physique (64% en milieu urbain contre 68% en milieu rural). Pour 19%, la violence est psychologique (21% en milieu urbain contre 17% en milieu rural) bien que sa prévalence soit élevée parmi les hommes. Par ailleurs, la violence est perçue comme économique pour 8% et sexuelle pour 5% des hommes. Les hommes ayant des niveaux scolaires plus avancés sont plus sensibles à la violence psychologique comparés aux autres. 24% parmi ceux de niveau supérieur contre 17% pour les autres niveaux précise la même note.

Concernant les perceptions des contextes les plus marqués par la violence, le HCP avance que bien qu’en termes de prévalence, le contexte conjugal soit l’espace de vie le plus violent, il n’est cependant perçu comme tel que par 21% des hommes. Ce sont plutôt les lieux publics qui sont perçus comme les espaces de vie les plus à risque de violence (58%).

De même, c’est l’espace public qui, selon les perceptions des hommes, a connu une augmentation de la violence durant les cinq dernières années. Plus de 78% des hommes estiment que la violence y a augmenté (79% en milieu urbain et 75% en milieu rural). Le contexte conjugal vient en deuxième position avec 58% des hommes qui estiment que la violence y a augmenté (59% en milieu urbain et 55% en milieu rural). L’augmentation de la violence conjugale est particulièrement perçue par les hommes divorcés (64%) et ceux âgés de 45 à 59 ans (61%).

Ce décalage entre le vécu et le perçu est dû justement, selon la note du HCP, à l’aspect public de la violence dans les lieux publics et sa médiatisation, de plus en plus grandissante par les réseaux sociaux, ce qui la rend plus ressentie, contrairement aux violences domestiques et institutionnelles qui sont souvent vécues dans le privé ou le silence.

Conscience masculine de la vulnérabilité des femmes

Les femmes sont perçues comme étant la catégorie sociale la plus vulnérable à la violence par 42% des hommes alors que la catégorie des hommes n’est considérée comme telle que par 6% avance le HCP.

Concernant l’évolution de la violence durant les cinq dernières années, 55% des hommes ont ressenti son augmentation quand il s’agit de la violence à l’encontre des femmes, 49% quand il s’agit de la violence à l’égard des hommes et 48% quand il s’agit de la violence à l’égard des enfants. En outre, durant les cinq dernières années, 64% des hommes jugent que la violence sexuelle a augmenté à l’encontre des femmes contre 52% à l’encontre des enfants.

Pauvreté, conflits matériels, manque de communication…

Indépendamment de leurs caractéristiques sociodémographiques, les hommes incriminent la survenue de la violence surtout aux facteurs matériels et socio-économiques (la pauvreté et le chômage des jeunes en l’occurrence) ainsi qu’aux facteurs d’ordre relationnel, dont les problèmes de communication. Il existe certes des variations selon certaines caractéristiques et selon les contextes étudiés.

Concernant la violence conjugale, les conflits d’intérêt matériel sont cités comme principales causes de la violence par 39% des hommes en milieu urbain. En milieu rural, c’est la pauvreté qui est citée en premier lieu par 44% des hommes. Les deux facteurs combinés, les conflits d’intérêt matériel et la pauvreté, représentent les principaux facteurs de risque de la violence conjugale pour 74% d’hommes (73% en milieu urbain et 77% en milieu rural). Les problèmes de communication sont incriminés par plus de 6% des hommes ; 9% parmi les jeunes âgés entre 15 et 24 ans et aussi parmi les hommes ayant un niveau scolaire supérieur.

Violence dans les lieux publics

Dans ce volet, le HCP indique que quelles que soient leurs caractéristiques sociodémographiques, les hommes citent trois facteurs principaux de la survenue de la violence dans les lieux publics. Il s’agit de la pauvreté (40%), de la consommation des drogues et d’alcool (21%), du faible niveau éducatif et culturel des auteurs de violence (8%).