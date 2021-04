Instagram va désormais masquer les gros mots pour lutter contre le harcèlement

Instagram déploie une fonctionnalité pour empêcher les utilisateurs de visualiser des messages potentiellement abusifs à caractère injurieux en filtrant les mots, les phrases et les emojis offensants sur l’application de partage de photos.

Instagram a déclaré mercredi qu’en plus de l’option de filtrage des messages directs abusifs, il sera également plus difficile pour les personnes bloquées par les utilisateurs de les contourner et de les contacter via de nouveaux comptes.

« Dans la mesure où les messages directs sont des conversations privées, nous n’y recherchons pas de manière proactive des signes de discours haineux ou de harcèlement comme nous le faisons ailleurs sur Instagram », explique la populaire application de partage d’images dans un communiqué.

Instagram a redoublé d’efforts pour lutter contre les discours de haine et les abus en ligne sur sa plate-forme, qui est plus populaire que l’application principale de Facebook auprès des adolescents et des jeunes adultes.

Le filtre, qui peut être activé sur Instagram dans les paramètres de confidentialité, peut être personnalisé par les utilisateurs pour inclure des mots, des phrases et des émojis qu’ils souhaitent bloquer ou éviter de recevoir dans leurs demandes de messages.

« La fonctionnalité, qui ne s’applique qu’aux demandes de messages directs et non à la boîte de réception elle-même, sera déployée dans certains pays dans les semaines à venir », a déclaré Instagram.

Le mois dernier, la plateforme a déployé de nouvelles fonctionnalités visant à renforcer la protection de ses plus jeunes utilisateurs, dont une technologie utilisant l’intelligence artificielle pour contrôler leur âge réel. Instagram a aussi annoncé qu’il allait interdire aux adultes d’envoyer des messages aux mineurs qui ne les suivent pas afin d’éviter des échanges non sollicités.