Ramadan : Large opération de commercialisation des produits de l’artisanat marocain dans 10 villes du Maroc

Le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien, et de l’Economie Sociale, en partenariat avec le Groupe Aradei Capital, la Maison de l’Artisan et l’Office de Développement de la Coopération, lance, sous le thème « L’artisanat pour tous », une opération de grande envergure visant la commercialisation des produits de l’artisanat dans 12 centres commerciaux, apparentant Groupe Aradei Capital, répartis sur 10 villes du Royaume, afin d’encourager à l’expansion du secteur.

Cette opération de grand envergure, vise à offrir une opportunité aux artisans pour améliorer leurs revenus afin d’atténuer l’impact de la crise sanitaire du coronavirus qui a particulièrement touché le secteur de l’Artisanat.

« L’artisanat pour tous » permet de mieux préparer et outiller les opérateurs de l’artisanat pour accéder aux marchés, notamment à travers les opportunités offertes par les grandes et moyennes surfaces de distribution.

Cette première opération a ciblé une centaine d’artisans individuels, coopératives et autoentrepreneurs, sélectionnés suite à un appel à Manifestation d’intérêt.

Elle leur permet ainsi de promouvoir et de commercialiser leurs produits, dans 12 centres commerciaux répartis entre Rabat, Casablanca, Marrakech, Fès, Meknès, Tanger, Agadir, El Jadida, Safi et Témara, et ce, en leur offrant des espaces dédiés pour exposer leurs produits à une clientèle à la recherche de ces articles, spécialement pendant le mois sacré de Ramadan.

Afin de mener à bien cette opération, les exposants bénéficieront de services dédiés pour mieux valoriser leurs produits et faciliter les interactions avec la clientèle, notamment un service de packaging et des caisses centralisées par site. Des animateurs de ventes ont également été mobilisés pour accompagner les artisans.

Par ailleurs, une campagne de communication digitale est aussi lancée pour mettre en valeur les artisans, leurs savoir-faire et leurs produits. Elle cible de larges franges de consommateurs potentiels sur les réseaux sociaux et vient également capitaliser sur la campagne # Art_Is_Ana, lancée récemment et suivie par des milliers de marocains, qui vise à inciter les différentes catégories de clientèle à consommer les produits de l’artisanat marocain.