Coronavirus : L’EMA donne son feu vert pour l’utilisation du vaccin J&J

Le vaccin Johnson&Johnson contre le coronavirus a reçu le feu vert de l’Agence européenne des médicaments (EMA). Le vaccin avait été mis en pause la semaine dernière en Europe et aux États-Unis en raison de préoccupations concernant un lien possible avec des caillots sanguins rares mais graves.

L’Agence européenne des médicaments a conclu qu’il existe un lien possible entre le vaccin Johnson & Johnson et des caillots sanguins rares et inhabituels, affirmant que les avantages du vaccin l’emportent sur les risques très rares.

«L’EMA trouve un lien possible avec de très rares cas de caillots sanguins inhabituels associés à des plaquettes sanguines basses», a déclaré l’EMA, ajoutant que cela «confirme que le rapport bénéfice-risque global reste positif».

L’EMA a déclaré que son comité de sécurité avait décidé qu’un avertissement concernant des caillots sanguins inhabituels suffirait sur les étiquettes du vaccin de J&J, tout comme l’organisme de santé l’a fait pour les doses d’AstraZeneca.

Johnson and Johnson reste de son côté « entièrement confiant » concernant son vaccin contre le Covid-19 et espère trouver « très bientôt » une solution avec les régulateurs sur son utilisation, a affirmé mardi son directeur financier.

« Nous travaillons avec les régulateurs pour nous assurer qu’ils disposent de toutes les informations dont ils ont besoin pour prendre leurs décisions », a-t-il souligné.

La semaine dernière, J&J a interrompu son déploiement en Europe après que la Food and Drug Administration (USFDA) des États-Unis ait recommandé une pause pour administrer le vaccin pendant que de rares cas de caillots sanguins sont enquêtés.

Les autorités sanitaires américaines ont identifié un très petit nombre de troubles inhabituels de la coagulation sanguine parmi près de 7 millions de personnes qui ont été immunisées avec le vaccin à dose unique à travers le pays.

Le chef de la pandémie de Washington, Anthony Fauci, a déclaré que les États-Unis annonceraient probablement leur décision d’ici vendredi. Fauci a dit qu’il serait, « très surpris si nous n’avons pas de reprise sous une forme ou une autre« .