Tchad: Le fils du défunt président Idriss Déby devient président

Suite à la mort au front du président Tchadien Idriss Déby Itno, son fils, le général Mahamat Idriss Déby, chef du Conseil militaire de transition (CMT), va occuper la fonction de président, indique un nouvelle Charte publiée mercredi.

Avec cette nouvelle Charte de la Transition instaurée 24 heures après la mort du président, le fils d’Idriss Déby (qui venait d’être réélu président le 11 avril pour un sixième mandat, avec 79,32% des voix) prend possession du pouvoir pour installer la transition dans le pays avant l’organisation de nouvelles élections.

Mahamat Idriss Déby, général de corps d’armée âgé de 37 ans, devient chef suprême des Armées, et président selon la Charte de Transition qui abroge la Constitution. Elle sera désormais considérée comme la « loi fondamentale de la République ».

Par ailleurs, Mahamat Idriss Déby préside aussi « le conseil militaire de transition (CMT), le conseil des ministres, les conseils et comités supérieurs de défense nationale », indique le document publié sur le site de la présidence tchadienne.

La veille, le nouveau président a nommé 14 généraux tous très proches du président décédé. Ces généraux siègent au sein du au sein du Conseil militaire de transition, chargé d’organiser la transition pendant 18 mois avant de nouvelles élections. Ils seront toutefois « déchargés de toute fonction militaire ».

Lundi, le président tchadien Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans et figure de la lutte anti-terroriste au Sahel, est mort au combat des suites de blessures. Le combat des forces tchadiennes repoussaient une offensive des rebelles du Front pour l’alternance et la concorde au Tchad (FACT) dans le nord qui ont promis de marcher sur N’Djamena.

Suite au décès du président, les rebelles qui mènent cette offensive depuis 9 jours, ont assuré qu’ils allaient continuer et on rejeté le conseil militaire. « Nous comptons poursuivre l’offensive », a assuré Kingabé Ogouzeimi de Tapol, porte-parole du Front pour l’alternance et la concorde au Tchad (FACT).