France/Covid-19: Levée des restrictions de circulation à partir du 3 mai

Les autorités françaises ont décidé de lever, à compter du 3 mai, les restrictions de circulation mises en place en France, dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19.

Des sources gouvernementales, citées mercredi par les médias de l’hexagone, ont ainsi révélé que lesdites restrictions ne seront pas prolongées au-delà du 3 mai, conformément au scénario annoncé par le président Emmanuel Macron, qui avait décrété la limitation des déplacements à 10 km du domicile à partir du 3 avril pour 4 semaines, ce qui correspond au 3 mai.

L’exécutif prévoit également d’alléger le couvre-feu et de rouvrir à partir de mi-mai les terrasses, commerces non alimentaires et lieux de culture, avec des jauges réduites à compter du 17 mai, notent les mêmes sources.

De nombreux lieux culturels pourraient être concernés par la réouverture. Outre les musées, les médias évoquent même cinémas et théâtres avec une jauge de 35% de leur capacité d’accueil.

« C’est le président qui souhaite plutôt ouvrir tous les lieux de culture et ne pas faire du catégoriel », indique une source au sein de l’exécutif à la chaîne d’information en continu BFMTV.

Les modalités de la réouverture et de l’allégement des restrictions devront être annoncées par le chef de l’Etat, selon la même source gouvernementale.

Rappelons qu’Emmanuel Macron avait annoncé le 31 mars, pour quatre semaines à partir du 3 avril, un couvre-feu à 19H00 dans tout l’Hexagone, la limitation des déplacements à 10 km du domicile sauf motif impérieux, l’interdiction des déplacements inter-régionaux ainsi que le recours systématique au télétravail et la fermeture des écoles, afin de lutter contre la 3ème vague épidémique.

A noter que la France déplore jusque là 101.597 décès dus au Covid-19 alors que 12.766.311 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin.