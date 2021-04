Coronavirus: Un jour dans le monde

Ce mardi 20 avril 2021, le coronavirus Covid-19 touche plus de 142 456 745 (+261 315) cas de coronavirus à travers le monde et causé 3 035 844 (+20 784) décès selon l’Université Johns Hopkins qui fait état également de 81 608 039 cas de rémissions depuis le départ de l’épidémie en Chine, il y a de cela plus de seize mois.

Maroc :

Le Maroc a enregistré durant les 24 heures allant de lundi 16H à mardi 16H, 720 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 7 nouveaux décès et 625 nouvelles rémissions alors que 4 684 557 personnes ont été vaccinées depuis le lancement de la campagne, dont 4 193 888 ayant reçu la seconde dose, a indiqué le ministère de la santé. Le Maroc compte désormais 506 669 cas confirmés, 492 725 guérisons, 8 959 décès, et 4 985 cas actifs, dont 376 dans un état grave (53 sous intubation et 207 sous ventilation non invasive), relève en outre la plateforme de suivi et de veille de Hespress, covid.hespress.com/fr.

Afrique :

L’Afrique selon Africa CDC enregistre ce mardi 20 avril 2021, 4 439 823 cas 118 194 morts, 3 980 551 rémissions pour 43 684 078 personnes testées. L’Afrique du Sud berceau de la pandémie sur le continent, enregistre 1 567 513 de nombre de cas avérés et 53 757, 292 623 doses de vaccin ont été administrées. Elle est suivie du Maroc 506 669 cas confirmés et 8 959 décès, de la Tunisie 289 230 contaminations et 9 918 décès, de l’Égypte, 217 186 infections et 12 778 décès. Viennent ensuite l’Ethiopie 245 155 cas et 3 439 décès, de l’Algérie 119 992 cas et 3 165 morts, de la Libye 173 089 cas et 2 919 décès, et du Nigéria 164 303 cas et 2061 décès.

Europe :

La France déplore 374 décès du coronavirus et 44 063 nouvelles contaminations en 24 heures. Le bilan des décès s’élève désormais à 101 713 morts depuis le début de l’épidémie, pour un total de 5 401 293 cas confirmés de contamination. Plus de 12,76 millions de personnes ont été vaccinées dans l’Hexagone. L’Italie compte 3 891 063 cas et 117 633 décès, plus de 15,8 millions de doses de vaccin ont été administrées. L’Espagne recense aux dernières remontées, 3 428 354 cas au total. Le pays dénombrait, mardi 20 avril 2021, 77 102 morts au total . Plus de 13 millions de personnes ont été vaccinées. Au Royaume-Uni, on a enregistré, 4 408 638 cas et 127 557 décès, plus de 43,45 millions de personnes ont été vaccinées. L’Allemagne, compte ce jour de mardi 20 avril 2021, 3 182 951 cas recensés et 80 469 décès, 22,37 millions de personnes ont reçu une première injection de vaccin. Le Portugal a porté le total à 16 951 morts et 831 645 cas confirmés. 2,68 millions de personnes ont été vaccinées. La Russie fait état mardi 20 avril 2021 de 4 665 553 cas détectés pour 104 545 morts. Plus de 16,23 millions doses de vaccin contre la covid-19 ont été administrées.

Amériques :

Les Etats-Unis premier pays le plus touché et le plus meurtri, en ce mardi 20 avril 2021, comptent 568 413 décès au total, et 31 785 779 cas d’infections. Près de 211 millions de personnes ont été vaccinées. Au Canada, on dénombre 1 145 968 cas au total et 23 697 décès, 10,24 millions de personnes ont reçu une injection de vaccin. Au Brésil, le nombre total de morts s’élève à 374 682. Le pays en est à 13 973 695 cas recensés. 37, 69 millions de personnes ont reçu le vaccin contre la Covid-19. Le Mexique compte 2 306 910 cas de coronavirus et 212 466 décès, Plus de 14,36 millions de personnes ont reçu une première dose de vaccin. Le Pérou compte 1 707 787 cas de contaminations et 57 537 décès. Le Chili, compte 1 136 189 cas recensés et dénombre 25 317 morts au total. L’Argentine compte 2 714 475 cas et 59 476 décès, 6,43 millions de personnes ont reçu une première injection dans le pays et la Colombie compte 2 667 136 cas et 68 748 décès.

Asie :

En Inde, le deuxième pays le plus peuplé du monde avec 1,3 milliard d’habitants, on enregistre 180 530 décès, selon le ministère de la Santé, le pays compte 15 321 089 cas confirmés, l’Inde a lancé sa campagne de vaccination massive et a vacciné plus de 127,12 millions de personnes. La Corée du Sud compte 115 195 cas d’infections et 1 802 décès, 1,7 million de doses de vaccin ont été injectées. La Chine dénombre 103 340 cas au total et 4 856 morts, plus de 195,02 millions de doses de vaccin ont été administrées dans le pays. Le Japon recense 537 317 cas recensés et de 9 671 décès, Le Japon autorise un premier vaccin : celui de Pfizer/BioNTech, 2,05 millions personnes ont été vaccinées. L’Iran, recense 2 286 927 cas confirmés et 65 525 décès, au total. Israël comptait samedi 837 122 cas avérés et 6 339 décès au total, 10,34 millions personnes ont été vaccinées.