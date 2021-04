George Floyd : Le Jury déclare Derek Chauvin pénalement coupable

A son procès l’ex policier Derek Chauvin a été reconnu coupable de meurtre et d’homicide involontaire coupable dans la mort de George Floyd qui avait déclenché de violentes manifestations aux Etats-Unis et de par le monde, mais surtout un réexamen du racisme et de la violence policière aux Etats-Unis.

Le jury a rendu son verdict mardi après avoir délibéré plus de 10 heures sur deux jours dans une ville en proie à une nouvelle flambée de troubles avec une affaire pratiquement similaire. Derek Chauvin, a donc, été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable dans l’arrestation meurtrière de George Floyd. C’est une étape importante dans l’histoire raciale chargée des Etats-Unis et une réprimande ou en tous cas, un sévère avertissement du traitement par la force de la part des autorités policières envers les Noirs américains.

Le jury composé de 12 membres (six Blancs, six Noirs ou Multiraciaux et sept femmes et cinq hommes) a déclaré Chauvin, 45 ans, pénalement responsable de la mort de Floyd en mai dernier. Ils avaient pour cela entendu trois semaines durant le témoignage de 45 personnes dont des passants ayant assisté à la scène du crime, des policiers et des experts, de la sécurité et médicaux. Les jurés avaient commencé leurs délibérations lundi et avaient été séquestrés pour cela. Le coupable risque au minimum entre 12 ans et demi jusqu’à 40 ans d’emprisonnement maximum pour les accusations dont il s’est rendu coupable. Menotté, il a été immédiatement écroué à l’annonce du verdict qui a suscité une explosion de joie devant le tribunal.

Floyd est décédé asphyxié en mai dernier après que Chauvin, un officier blanc de 45 ans maintenant licencié, ait maintenu son genou sur ou près du cou de l’afro-américain de 46 ans pendant environ 9 minutes et demie lors de l’arrestation de George Floyd, accusé par Chauvin et trois de ses collègues officiers, d’avoir utilisé un faux billet de 20 $ pour acheter des cigarettes dans une épicerie.

Ce procès sous très haute tension était donc devenu emblématique, conduisant jusqu’au président Joe Biden a donner son avis, quelques heures avant le verdict, en estimant que les preuves contre Derek Chauvin étaient « accablantes ». « Une justice obtenue dans la douleur a finalement été rendue à la famille de George Floyd. Ce verdict est un tournant dans l’Histoire » a pour sa part, déclaré, Ben Crump, l’avocat de la famille de George Floyd, décédé le 25 mai 2020.

Ce procès s’est déroulé sois haute tension la ville de Minneapolis été pratiquement sur un qui-vive constant pour ne pas dire en état d’alerte ces derniers jours – pas seulement à cause de l’affaire Chauvin, mais également à cause du tir meurtrier par la police d’un afro-américain de 20 ans, Daunte Wright, dans la banlieue voisine de Minneapolis au Brooklyn Center le 11 avril tué par une policière blanche lors d’un anal contrôle routier. Elle devrait comparaître en premier lieu ce moi de mai en liberté après avoir payé une caution de 100 000 dollars.