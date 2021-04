Des médias français titillent Rabat

Selon une source bien confirmée, les autorités marocaines ont manifesté leur mécontentement à l’ambassadrice de France au Maroc, Hélène Le Gal. Il paraît qu’elles n’ont pas du tout apprécié que certains médias français de la presse écrite ou audiovisuelle fassent leurs choux gras sur la situation des droits de l’Homme au Maroc.

Ces supports médiatiques ont en effet réalisé plusieurs articles et reportages qui traitent principalement des cas de quatre marocains poursuivis ou détenus. Il s’agit en l’occurrence de l’historien et ressortissant français Maâti Monjib ainsi que des journalistes Omar Radi, Souleimane Raïssouni et Taoufiq Bouachrine.

Pour rappel, poursuivi pour «atteinte à la sécurité de l’Etat» et «blanchiment de capitaux», Maâti Monjib, est en liberté provisoire depuis le 23 mars, après avoir été emprisonné pendant près de trois mois. Quant aux journalistes, poursuivis principalement pour des affaires de mœurs (viols et agressions sexuelles), ils purgent encore leur peine.