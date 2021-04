Le CFC et la CIB, un profit mutuel

La présence du Français BNP Paribas via son pôle Corporate & Institutional Banking à Casablanca Finance City depuis quelques années constitue une mutuelle opportunité pour les deux parties ainsi que pour les deux pays.

«L’installation de la direction régionale CIB « Corporate & Institutional Banking » de BNP Paribas à Casablanca Finance City est très avantageuse pour le Maroc et pour notre partenaire français. Avec le statut CFC, BNP Paribas développe une étape stratégique via sa banque de Financement et d’Investissement dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique. C’est également un indicateur fort de la pertinence de l’offre marocaine en tant que hub économique et financier régional…», déclare à Hespress Fr le responsable d’un Cabinet de consulting à Casablanca. S’inspirant du dernier bilan du CFC, cet expert rebondit sur ce qu’a dit le directeur général du hub financier, Saïd Ibrahimi en expliquant que «CIB BNP Paribas offre des solutions financières de premier plan destinées à ses clients entreprises et institutionnels. Présente dans près de 57 pays, elle propose des solutions sur-mesure dans les domaines des marchés de capitaux, des services de titres, des financements, de la gestion de trésorerie et du conseil financier».

CFC, un véritable outil

Rappelant aussi que le groupe bancaire a su accompagner des clients souverains dans les grandes émissions de ces dernières années notamment au Maroc, notre source ne manque pas de souligner l’importance de l’expertise de cette direction régionale et qui est particulièrement reconnue dans les solutions de financement structuré, les produits dérivés ainsi que la gestion et la couverture des risques.

«Elle se positionne parfaitement comme une passerelle entre la clientèle des entreprises et celle des clients institutionnels, permettant ainsi une mise en relation idoine de ceux qui ont des besoins en financement avec les différentes opportunités d’investissement», précise notre source qui estime qu’une telle présence fait du CFC un véritable outil au service de l’économie marocaine.

A ce titre, notons que Casablanca Finance City, a réalisé en une décennie des avancées majeures qui en font un hub financier aligné sur les bonnes pratiques internationales. Il serait même plus attractif que jamais, selon le patron du CFC qui a mis en exergue les belles réussites ces dernières années, dont la contribution fiscale des membres CFC. «Elle est passée depuis 2016 de 340 millions de dirhams à 940 millions de dirhams», s’est félicité Saïd Ibrahimi, tout en ajoutant que les membres CFC ont également permis la création cumulée de 6.690 emplois permanents.