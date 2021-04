Cannabis : Le Parlement fauche l’herbe sous le pied du PJD

La réunion du bureau de la Chambre des représentants qui a attribué l’examen du texte, de loi organique n°13.21 légalisant l’usage du cannabis à des fins thérapeutiques et industriels, à la Commission de l’Intérieur et des Collectivités local a coupé l’herbe du kif sous les pieds des cadors du PJD, du moins des ‘’méchants’’ qui font dans la résistance pour dire tout le mal qu’ils pensent de la Marijuana.

C’est que les frérots récalcitrants, misaient plutôt sur la Commission de la Justice ou à celle des secteurs productifs pour composer pour arriver à leurs fins à savoir repousser l’échéance de l’adoption du projet de loi au-delà des prochaines législatives. Obstiné le groupe parlementaire du PJD aura tout essayer pour limiter la puissance de feu de cette loi, entérinée, ô ironie du sort, par l’exécutif que dirige en tant que Chef du gouvernement justement, le secrétaire du parti Saad Dine El Otmani. Comme quoi on n’est jamais, mieux trahis que par les siens. En aparté, le cannabis avait valu, faut-il le rappeler, en inconstance des critiques acerbes, au Chef du gouvernement

Mais dans ces velléités pjdistes, il faudrait, en seconde lecture y voir plus qu’une volonté de retarder au plus, la date de ‘’péremption’’ si l’on peut dire, l’espérance en pareil cas, étant qu’une rédemption électorale vienne à la rescousse du PJD, histoire de filouter avec la jeune l’histoire du PJD. Et à ce petit-jeu, les frérots ont déjà tenté la semaine passée, sans pour autant concrétiser l’essai ni, sans conviction, solliciter la constitution d’une mission exploratoire temporaire mettant en avant la situation des cultivateurs de cannabis dans les régions du nord du Maroc en demandant les avis du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et le Conseil économique, social et environnemental (CESE).

L’entreprise, si de modeste avis est vouée à l’échec, n’en constituait pas un panier d’espoir pour le PJD qui comptait bien positiver ce combat perdu d’avance même en son sein. Le parti de la lampe devra guerroyer fort pour mettre aux oubliettes la loi organique n°13.21, avec le département de Abbdelouafi Laftit qui de surcroit est l’auteur du texte, en plus de traîner une renommée d’intransigeance sans pareil. Pas sûr que l’on ait cette patience d’attendre longtemps les réponses de ces deux institutions consultatives qui à priori ne devraient pas ramer à contre-courant.

Pire que les sept travaux d’Hercule ! D’autant plus, qu’au sein de la commission du ministère régalien, siègent quatre pjdistes, Mohamed Idammar (Président de la commune de Tétouan), Mohamed Seddiki (maire de Rabat), Mohamed Larbi Belcaid (Président de la commune de Marrakech) ainsi que Abdessamad Hiker (premier vice-maire de Casablanca), qui comble d’ironie ne semblent pas très chauds pour en découdre avec le ministre de tutelle qui chapeautera une commission pour le moins peu amène à rebrousser un chemin menant à la légalisation du cannabis.