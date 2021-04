« La ville de demain sera inclusive, verte et  intelligente », premier webinaire 2021 de l’Institut CDG

L’Institut CDG dans son cycle de webinaires 2021 « regards vers le futur » a organisé ce mardi 20 avril 2021, un séminaire autour de la thématique : « La ville de demain sera inclusive, verte et intelligente ». La réunion a avait pour objectif d’explorer les différents modèles de développement urbain, particulièrement ceux développés par des villes reconnues pour leurs efforts en matière de lutte contre le changement climatique, d’inclusion sociale et d’utilisation des nouvelles technologies afin de faire face aux défis de la vie urbaine d’aujourd’hui.

Les quatre intervenants au webinaire, Mme. Aziza Akhmouch Cheffe de la division « villes, politiques urbaines et développement durable » de l’OCDE, Amine El Hajhouj Directeur Général, Société d’Aménagement de Zénata Mohamed Sefiani Maire ou président de la commune de Chefchaouen (Maroc) et Isam Shahrour Professeur « Génie civil et Smart City », Université de Lille (France) ont tour à tour, tenté de répondre, sous la ‘’houlette“ du modérateur Aziz Boucetta (Directeur Panorapost) à diverses questions sur les leviers d’action mobilisés par les villes concernées par l’environnement, le développement des transports en commun, la planification du développement et de l’étalement urbain, la consommation d’énergie verte et développement de l’efficacité énergétique, etc. afin de limiter l’empreinte carbone des villes. Ils se sont également penchés sur les moyens juridiques, techniques, financiers et humains nécessaires afin de mettre en place de telles actions ainsi que les conditions et les garde-fous à mettre en place afin de faire des nouvelles technologies un réel levier d’action au service de ces villes.

C’est Madame Aziza Akhmouch qui a ouvert le débat. Pour la Cheffe Cheffe de la division « villes, politiques urbaines et développement durable » à l’OCDE, la ville de demain devra être « une ville choisie et non subie, de par son côté environnemental « ville verte », de par l’utilisation de ses technologies au service du bien-être « Smart city » ou ville intelligente et la lutte contre toute forme d’inégalité et c’est la ville inclusive ». Pour le maire de Chefchaouen, Mohamed Sefiani pas de disparités dans le temps et l’espace pour la ville de demain « elle doit pas être durable car elle rationalisera ses ressources naturelles, protégeant son patrimoine matériel et immatériel, tout en privilégiant l’économie locale, solidaire et responsable et l’économie circulaire, elle doit être « smart » au service de ses citoyens sans pour autant être un laboratoire à la Silicon Valley, et c’est également une ville résiliente, car l’actualité et la pandémie ont démontré que la résilience est à même d’absorber des chocs comme le changement climatique, les crises sanitaires et économiques ».

Quant à Amine El Hajhouj, il dira : « c’est une ville durable qui met au sein de ses préoccupations l’homme ses besoins et son avenir. En mettant l’homme au centre de la réflexion, au niveau de toutes les phases d’un projet, on construit une ville durable. La question mérite toutefois d’être contextualisée parce que les défis, urbain, économique et social diffèrent d’un pays à un autre d’un continent à un autre ». Isam Shahrour Professeur « Génie civil et Smart City » pour sa part s’est d’abord questionné sur ce qu’était la ville de demain « quand on parle de l’avenir c’est avant tout ce que veulent les citoyens et en référence à Shakespeare qui disait « qu’est-ce que la ville si n’est le peuple ». La ville de demain selon le citoyen, pour le professeur, est fluide (décongestionnée) où l’on respire bien, avec des espaces verts, un espace public qui est un aspect fondamental au niveau de la ville qui doit développer tous les services (eau, logement, énergie, transport, éducation, santé, sécurité, infrastructure, technologie…). Il y a un consensus par rapport à ça selon Shahrour.

Bref, l’embellissement et le complément de ce premier webinaire 2021 tout à fait intéressant au demeurant, est à retrouver sur le site de l’Institut CDG ou beaucoup de choses ont été dites et qui a attiré nombre d’internautes dont certains aux questions et réflexions parfois pertinentes ont poussé des intervenants à la défensive. En 2050, 75% de la population mondiale qui devrait atteindre les 9,7 milliards d’habitants, vivront dans les villes, soit 6 milliards d’êtres humains. Pour ce futur pas si lointain, aujourd’hui, urbanistes, architectes et experts à l’international, en environnement urbain, dessinent les contours d’un tout autre type de cités et planchent sur des griffonnements destinés à créer demain, des villes durables, voire autosuffisantes. Leurs projets ne sont pas forcément utopiques car ils y consacrent une bonne partie à Dame nature et le bâti y est “vert” et à “énergie positive”. Penser dès lors ,des métropoles végétales prédirait un futur tout à fait possible pour nos villes transformées en “smart cities”, où tout serait connecté. Prochain rendez-vous, Institut CDG 2021, le 25 mai prochain pour la seconde édition de ce cycle « Regards vers le futur ».