Organisé par le conseil local des oulémas et la chaîne régionale Laâyoune TV, plus de 1.100 personnes des trois régions du Sud du Royaume ont participé au 10ème concours de déclamation du saint Coran.

Tenu à l’occasion du mois sacré de Ramadan, ce concours a mis en compétition plus de 1.100 personnes provenant des régions de Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab, dans les deux catégories de la mémorisation complète et la mémorisation partielle, indiquent les organisateurs.

Dans les détails, ils précisent que ce concours régional a été remporté par le déclamateur Abdellah Talbi de Laâyoune, dans la catégorie de la mémorisation complète avec maîtrise des règles de la déclamation avec Riwayat Warch A’n Nafiâa, et le déclamateur Zoubeir Ben Thabete, lui aussi de la ville de Laâyoune, dans la compétition de la mémorisation partielle avec maitrise des règles de déclamation avec Riwayat Warch A’n Nafiâa.

Les phases qualificatives de ce concours, initiées en coordination avec les conseils locaux des oulémas et les délégations provinciales du ministère des Habous et des Affaires islamiques, se sont déroulées dans les villes d’Es-Semara, Tan-Tan, Sidi Ifni, Guelmim, Assa Zag, Tarfaya, Laâyoune, Boujdour, Dakhla et Aousserd.

Ainsi, la cérémonie de clôture de ce concours a été présidée par le wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslem Bekrate. Un concours qui constitue, selon les organisateurs, l’occasion pour souligner la haute sollicitude dont le Roi Mohammed VI, entoure le champ religieux et les déclamateurs du saint Coran.

Ce concours est également l’occasion, selon la même source, d’encourager la compétition entre les trois régions du Sud du Royaume et de mettre en relief le rôle des écoles coraniques dans la vulgarisation de la culture islamique et la mémorisation du livre saint.