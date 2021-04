Aide marocaine: Le Liban reconnaissant au Roi Mohammed VI 

Le Général Joseph Aoun, Commandant en chef de l’armée libanaise, a exprimé ses remerciements envers le Roi Mohammed VI après l’envoi de plusieurs tonnes d’aides alimentaires à destination des forces armées et au peuple libanais, qui vivent une crise sans pareille. Il s’agit des premières aides humanitaires envoyées au Liban.

Alors que le Liban traverse l’une des pires crises de son histoire avec un effondrement de sa monnaie, une crise politique qui traine empêchant la formation d’un nouveau gouvernement de compétences nationales voulu par le chef du gouvernement désigné Saad Hariri, la « Suisse du Moyen-Orient » est aujourd’hui à la recherche d’aides internationales.

Mais ces aides surtout du côté occidental, qui doivent être réunies dans le cadre d’une conférence internationale de donateurs, sont bloquées en ce moment à cause d’une pression exercées pour la formation d’un gouvernement et la mise en place de réformes urgente, alors que ces deux demandes des Occidentaux ne sont pas possibles à l’heure actuelle.

Et pendant que ces aides ne sont toujours pas à l’ordre du jour, le pays continue de vivre une situation de crise sans précédent, et sollicite désormais un soutien des pays frères arabes. Et c’est dans ce cadre que le Roi Mohammed VI a fait envoyer un don royal personnel d’aides alimentaires aux forces armées et au peuple libanais dans un geste de solidarité avec ce pays frère, ce qui lui permettra de faire face aux défis économiques et aux répercussions de la pandémie du coronavirus.

Ainsi, un total de 90 tonnes de produits alimentaires de base ont été envoyées au Liban à travers un pont aérien de 4 jours entre Rabat et Beyrouth qui a nécessité huit avions militaires. Ces aides envoyées par le souverain marocain sont les toutes premières que le Liban a reçu, a souligné le Général Joseph Aoun.

« J’exprime ma profonde gratitude et mes vifs remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le préserve, pour ce don royal de grande valeur et qui intervient au moment opportun », a déclaré le chef de l’armée libanaise.

De son côté, Elie Ferzli, le vice-président du Parlement libanais, a salué ce généreux don royal en qualifiant les avions qui ont transporté les aides à Beyrouth comme des « avions d’amour et de solidarité ». Le dernier lot d’aides marocaines est arrivé mardi matin à l’aéroport international Rafic Hariri de Beyrouth.

Face à la crise multiformes que vit le pays en ce moment, le Premier ministre Libanais Hassan Diab (démissionnaire mais qui gère les affaires courantes, ndlr) a déclaré que son pays est « sur le point de s’effondrer », et qu’il s’agit du « résultat de décennies de corruption et de politiques qui ont encouragé l’économie à se baser sur la rente et non sur la productivité ».

« Le Liban est en grand danger et il ne peut plus attendre sans une corde de sauvetage », a-t-il alerté en demandant du soutien des pays arabes frères.