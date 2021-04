Bourse de Casablanca: Clôture en bonne mine

La Bourse de Casablanca a bouclé la séance de mardi en hausse, grâce aux gains empochés par les grandes capitalisations, notamment Attijariwafa Bank (+0,7%), BCP (+0,23%), Itissalat Al-Maghrib (+0,14%) et LafargeHolcim Maroc (+0,82%).

L’indice Masi a gagné 0,32% à 11.701,36 points et le MSI20 a pris 0,39% à 954,45 points. Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, s’est bonifié de 0,33% à 9.512,59 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a grappillé 0,2% à 10.741,30 points, et le FTSE Morocco All-Liquid s’est hissé de 0,36% à 10.019,81 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a grimpé, quant à lui, de 0,57% à 897,19 points.

A l’issue de cette séance, 11 indice sectoriels ont fini au rang des gagnants, contre 8 dans le rouge, alors que 5 indices n’ont affiché aucune variation.

Avec une hausse de 2,37%, le secteur « Chimie » s’est hissé en tête du classement, profitant de la progression de son titre SNEP (+2,50%), alors que la montée de l’action Med Paper (+1,77%) a propulsé l’indice « Sylviculture et papier » à la deuxième place.

Les secteurs « Boissons » et « Banques », et « Bâtiment et Matériaux de Construction » ont contribué également à cette tendance avec des hausses respectives de 1,39%, 0,63% et 0,59%.

En revanche, « Loisirs et Hôtels » (-3,98%), « Sociétés de placement immobilier » (-1,48%) et « Matériels, logiciels et Services informatiques » (-1,09%) n’ont pas pu imiter le trend haussier de la Bourse.

Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à 131,45 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché central. Par valeurs, Attijariwafa Bank a drainé 20,4 MDH, BCP 18,6 MDH et Itissalat Al-Maghrib 16,9 MDH.

La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à 606,47 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par SNEP (2,50% à 574 DH), Oulmes (1,99% à 1.076 DH), Centrale Danone (1,98% à 539,8 DH), Med Paper (1,77% à 13,23 DH) et SMI (1,49% à 2.113 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Risma (-3,98% à 100,25 DH), Aradei Capital (-1,98% à 391,10 DH), Promopharm S.A (-1,90% à 824 DH), CIH (-1,89% à 260 DH) et HPS (-1,67% à 5.900 DH).