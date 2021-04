Nadia Fettah : La situation sanitaire ne permet pas la levée des restrictions de voyages

La ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Économie sociale, Nadia Fettah Alaoui, estime que la situation épidémique mondiale ne permet pas la levée des restrictions imposées sur la circulation des voyageurs à l’intérieur et à l’extérieur du Maroc. C’est l’avis qu’elle a livré ce mardi lors de la séance des questions orales, mardi à la Chambre des conseillers.

Selon les données fournies par l’Office national des aéroports (ONDA), le total des vols directs et indirects couverts par la décision de fermeture des frontières et espaces aériens a atteint 53 destinations internationales.

La fermeture des frontières n’est plus une surprise en ces temps de pandémie. C’est fermé de partout, et le Maroc ne fait pas exception. D’ailleurs, et alors que des Marocains ont les yeux rivés sur les autorités compétentes pour voir si allégement il y aura des mesures de voyages ou pas le 21 mai, la ministre du Tourisme a précisé, clairement, que la situation épidémiologique mondiale ne permet pas au secteur du tourisme de reprendre ses activités.

En réponse aux critiques des conseillers sur les dommages causés au secteur, la ministre a exprimé son optimisme quant à sa reprise, déclarant ainsi: «Lorsque le temps nous permettra de reprendre l’activité, il y aura une affluence des touristes nationaux et internationaux».

Nadia Fettah Alaoui a ainsi souligné que le gouvernement a donné la priorité à la santé et à la sécurité des citoyens, notant que «la situation épidémiologique actuelle ne permet pas de réduire les restrictions de voyage». Selon la ministre de tutelle, le secteur du tourisme au Maroc est capable surmonter les difficultés auxquelles il a été confronté grâce à l’image positive que le Maroc a acquise dans la gestion de la crise sanitaire due au Covid-19.

Elle n’a pas manqué de rappeler que l’État marocain soutient le secteur du tourisme depuis mars 2020, compte tenu de l’importance du secteur et des dégâts qu’il a subis à la suite de la crise sanitaire.

L’artisanat, a précisé la ministre, demeure ainsi le secteur touristique le plus impacté par les répercussions de la pandémie « de par sa nature fragile, mais aussi l’absence de restructuration du secteur, ce qui a confronté les professionnels à d’énormes contraintes depuis l’année dernière ».

Il convient de souligner que le secteur a perdu depuis le début de la pandémie pas moins de 46 milliards de dirhams sans oublier les emplois perdus.

Ainsi, Nadia Fettah Alaoui a évoqué certaines des mesures d’accompagnement prises par son département pour sauver l’industrie traditionnelle, notamment le soutien au marketing en négociant avec les plateformes et les réseaux de distribution pour afficher les produits traditionnels d’artisanat, la signature d’accords de partenariat avec 7 plateformes de marketing électronique, la diffusion de liens publicitaires pour exhorter les Marocains à consommer des produits industriels traditionnels, outre les discussions autour de l’accès des artisans au financement bancaire.