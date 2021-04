Famine: Plus de 250 ONG mondiales appellent à sauver les populations de trois pays d’une mort certaine

Pour sauver 34 millions de personnes de la famine, quelques 260 organisations non gouvernementales se sont unies pour demander des aides afin de fournir une assistance alimentaire d’urgence. Trois pays sont concernés en priorité.

Dans une lettre ouverte publiée mardi les ONG internationales ont rappelé l’urgence de l’action face à l’incapacité de l’ONU à rassembler le montant escompté pour sauver ces millions de vies menacées par la mort à cause de la famine aigue.

« Nous en appelons à vous pour donner les 5,5 milliards de dollars de fonds supplémentaires réclamés pour apporter une assistance alimentaire d’urgence », a ces personnes qui « ne sont pas affamées, mais qu’on affame », indique cette lettre ouverte.

Concernant le cas du Yémen, pays qui connait la pire crise humanitaire du monde, selon l’ONU, l’organisation n’a pu récolter seulement 1,7 milliard de dollars de promesses de dons au lieu des 3,85 milliards de dollars nécessaires.

Le chef du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Achim Steiner, avait déclaré il y a quelques semaines que le pays était à deux doigts d’une situation de famine « majeure ».

« Une action humanitaire ciblée urgente et à grande échelle est nécessaire pour prévenir la faim ou la mort » dans trois régions spécifiques, le Yémen, le Soudan du Sud et dans le nord du Nigeria, des zones en proie à des conflits, et qui pourraient connaitre la famine dans les prochains mois, avait indiqué un rapport conjoint du Programme alimentaire mondial (PAM) et de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en mars.

Outre, les trois pays considérés comme des points chauds de la famine dans le monde, un sous-groupe de pays qui compte, l’Afghanistan, le Burkina Faso, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, l’Éthiopie, Haïti, les Honduras, le Nigeria, le Soudan, la Syrie et le Zimbabwe est également très menacé.

L’appel des ONG intervient dans le cadre d’un soutien à un appel similaire formulé par le PAM et la FAO qui ont demandé ces fonds supplémentaires pour l’année 2021 afin de soutenir leurs efforts visant à sauver des vies de la famine.

Ce sont 174 millions de personnes dans 58 pays qui courent le risque de mourir de malnutrition ou de manque de nourriture « et ce nombre ne fera que croître dans les mois à venir si rien n’est fait », ont alerté ces ONG.

Et d’ajouter qu’il suffirait de consacrer l’équivalent de 26 heures de dépenses militaires mondiales pour arriver à lever cette somme. Les organisations et associations ont également pointé du doigt que les promesses de dons n’ont atteint que 5% des 7,8 milliards de dollars demandés pour l’année 2021 par l’ONU.