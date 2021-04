Super League : Le Real, City et Chelsea risquent l’exclusion de la Ligue des Champions

La nouvelle d’une Super League séparatiste a choqué le monde du football européen. Et bien que les répercussions de cette décision capitale ne soient pas pleinement connues avant des semaines, voire des mois, voire des années, au moins un membre du comité exécutif de l’UEFA s’attend à ce que les équipes impliquées dans l’effort commencent à faire face aux conséquences de leur décision le plus tôt possible.

Jesper Moller, membre exécutif de l’UEFA et président de la fédération danoise de football (DBU), a déclaré au média danois DR Sport qu’il s’attendait à ce que les membres du groupe séparatiste qui restent dans la Ligue des champions cette saison soient retirés de la compétition.

Il s’agirait donc du Real Madrid, de Chelsea où évolue l’international marocain Hakim Ziyech et de Manchester City, tous qualifiés en demi-finale, aux côtés du Paris Saint-Germain qui ne fait pas partie de ce nouveau projet.

Le PSG devrait affronter Manchester City dans une demi-finale, et Chelsea affrontant le Real Madrid dans l’autre, à moins que l’UEFA n’en décide autrement.

« [Le Real Madrid, Manchester City et Chelsea] sortent, et je m’attends à ce que cela se produise vendredi », a déclaré Moller. « Et puis vous devez voir comment terminer la Ligue des champions », a-t-il ajouté.

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a promis d’utiliser tous les outils et sanctions à sa disposition pour riposter contre les 12 équipes qui ont annoncé leur intention de rejoindre la Super League. « Il doit y avoir une réunion extraordinaire du comité exécutif vendredi. Je m’attends à ce que les 12 clubs soient expulsés », a déclaré Moller.

Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham Hotspur, l’ Atletico Madrid, Barcelone, l’AC Milan, l’ Inter Milan et la Juventus sont les neuf autres clubs qui ont accepté de participer au tournoi d’échappée.

De plus, il pourrait également y avoir une annonce vendredi concernant d’éventuels bannissements de la Ligue Europa, Arsenal et Manchester United devraient apparaître en demi-finale à la fin du mois d’avril.