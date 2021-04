Coronavirus : 76 nouveaux cas  dans la région de Casablanca-Settat

Par régions dans le Royaume, Casablanca-Settat continue d’enregistrer le nombre le plus élevé de nouveaux cas du coronavirus quoiqu’en ce lundi, la tendance soit à la baisse.

La plateforme de veille et de suivi de Hespress, covid.hespress.com/fr, détaille ainsi, ce lundi 19 avril 2021, que le Maroc compte désormais 505 449 cas confirmés, 8 952 décès (soit un taux de mortalité de 1,8%), 492 100 guérisons, un total de 5 661 123 tests (soit une augmentation de 3 587), et 4 897 cas en cours de traitement dont 435 dans un état grave (17 sous intubation). De plus, 4 672 326 personnes ont reçu une première dose du vaccin depuis le lancement de la campagne alors que 4 188 336 en sont à la deuxième dose, a indiqué le ministère de la santé.

La région la plus touchée est celle de Casablanca-Settat qui compte 76 nouveaux cas dont 64 à Casablanca, 7 à El Jadida, 2 à Nouaceur, 2 à Mohammedia, 1 à Berrechid. La seconde région la plus touchée est celle de Rabat-Salé-Kénitra qui enregistre 17 nouvelles contaminations dont 5 à Salé, 5 à Rabat, 2 à Skhirat-Témara et 1 à Sidi Slimane.

Rabat-Salé-Kénitra est suivie par celle de Marrakech-Safi qui recense 16 nouveaux cas répartis comme suit : 13 à Marrakech, 2 à Youssoufia et 1 à Kelaât Sraghna. La quatrième région la plus impactée par les nouveaux cas ce lundi est celle de Dakhla-Oued Eddahab avec 9 cas tous à Oued Eddahab.

La région de l’Oriental aura connu 8 cas est arrivée en cinquième position avec 4 cas à Oujda-Angad, 2 à Driouch, 1 à Nador et 1 à Touarirt. Souss-Massa est la sixième des régions touchées avec 6 cas, 4 à Agadir-Ida-Ou-Tanane, 1 à Taroudant et 1 à Inezgane Ait Melloul. Vient ensuite au septième rang, la région Beni-Mellal-Khénifra avec 3 cas, deux à Beni-Mellal et 1 à Khouribga. La région Draâ-Tafilalet a enregistré deux cas, l’un à Ouarzazate et l’autre à Tinghir et enfin la région Tanger-Tétouan-Al-Hoceima a enregistré un cas à Tétouan. Les régions de Fès-Meknès, Laâyoune-Sakia El Hamra et Guelmim Oued Noun n’ont pas connu de cas en ce lundi 19 avril 2021.