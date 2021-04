Transport scolaire : Le Groupe Alsa s’occupe de Rhamna

Alsa Transport Maroc vient de signer une convention de partenariat avec la province de Rhamna pour une durée de 3 ans pour un transfert de savoir-faire afin d’y accompagner l’amélioration et le développement du transport scolaire et parascolaire.

Représentées respectivement par Alberto Perez, Directeur Général de la société Alsa Maroc et Aziz Bouignane, Gouverneur de la province de Rhamna, les deux parties s’allient ainsi en vue d’offrir aux 11000 élèves bénéficiaires une mobilité facilitée et sécurisée pour poursuivre sereinement leur parcours scolaire et préscolaire et lutter également contre la déperdition scolaire en milieu rural.

Prenant en charge l’exploitation, les schémas de transport et le modèle de gestion durable, Alsa Transport Maroc apportera donc son appui technique à l’optimisation de la gestion du transport scolaire dans la province. Elle s’engage aussi à former les chauffeurs et les préparer à obtenir leur carte professionnelle.

«Un plan de maintenance pour la flotte préventive et corrective sera réalisé ainsi qu’un plan de formation en conduite sécuritaire», annonce à Hespress Fr la société présente au Maroc depuis 1999.

Et de préciser : «Sur le plan opérationnel, une équipe professionnelle sera déployée par Alsa Maroc en pro bono pour l’analyse du dispositif de transport scolaire de la Province de Rhamna. La mission de l’opérateur est de mettre en place un plan de gestion, définir les trajets des écoles vers les douars où habitent les élèves, auditer l’état des bus, instaurer un plan horaire sécurisé, des arrêts de bus déterminés et enfin adapter le service de transport scolaire à l’horaire des élèves pour éviter les retards».

De même, le groupe compte réaliser une étude des scénarios de montée en charge du transport scolaire en intégrant des études de transport préscolaire dans les prochaines années, afin d’anticiper le développement futur de la province et l’évolution de la demande sur le transport scolaire.

Pour rappel, Alsa Maroc, qui assure la gestion du transport public en bus dans 6 villes (Marrakech, Agadir, Tanger, Khouribga, Rabat et Casablanca), dispose d’un total de 1745 bus (206 à Agadir, 257 à Marrakech, 192 à Tanger, 40 à Khouribga, 350 à Rabat et 700 bus à Casablanca…).

Filiale du groupe britannique National Express et avec plus de 100 ans d’existence, la société opère dans plusieurs pays, en Europe Continentale, en Amérique du Nord, au Royaume Uni, au Maroc et au Moyen Orient.