A situation dramatique, mesure spécifique

A l’hémicycle, Moulay Hafid Alamy se voulait rassurant lors de la séance d’aujourd’hui. Questionné principalement sur le sort les Marocains dont l’activité pâtit ou est carrément supprimée à cause de la décision gouvernementale du couvre-feu ramadanesque.

Le ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie numérique a expliqué succinctement que son département ainsi que celui de l’Economie et des Finances en plus du Comité de veille économique sont justement en train de plancher quotidiennement sur la forme d’aide ou des accompagnements complémentaires à déclencher pour ces personnes.

Le ministre se dit ainsi conscient des difficultés énormes rencontrées par ces Marocains mais il tempère en rappelant le nombre spectaculaire des atteints du Covid-19 au Maroc lors de la dernière fête du mouton…En somme, le Maroc n’a pas intérêt à reproduire les mêmes erreurs, sachant que pendant le Ramadan, tout le monde aime bien rompre le jeûne en famille et faire la prière ensemble…

Notons, par ailleurs, que les propriétaires des Cafés et restaurants sont même allés jusqu’à proposer au gouvernement une dérogation spéciale pour pouvoir faire des livraisons jusqu’à 2h du matin…