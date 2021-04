Journée des prisonniers palestiniens : Appel à libérer les détenus dans les geôles israéliennes

A l’occasion de la Journée des prisonniers palestiniens, en solidarité avec les détenus dans les prisons de l’occupation israélienne, et leur famille, le Front marocain pour le soutien de la Palestine et contre la normalisation, a appelé à la libération des « détenus qui croupissent dans les prisons d’occupation »

Dans un communiqué à l’occasion, le Front marocain a assuré que la commémoration de cette journée des prisonniers palestiniens, intervient dans un contexte de « conspiration intensifiée contre le peuple palestinien, dans une tentative de liquider sa cause et taire sa lutte contre les colons sionistes, dont les crimes se sont accus de même que leur influence dans la région, en parallèle avec l’accélération de la normalisation avec de nombreux régimes« .

Chiffres à l’appuis, la Front marocain pour le soutien de la Palestine et contre la normalisation a révélé que les prisons des « colons sionistes » abritent pas moins de 4.500 prisonniers, dont des femmes, des enfants, des journalistes, des défenseurs des droits de l’Homme …

Certains d’entre eux, poursuit la même source, ont été incarcérés indéfiniment sans inculpation ni jugement. Parmi eux aussi des détenus depuis plus de 20 ans, dont 13 qui ont passé plus de 30 ans en détention. Ajoutés à cela, les détenus administratifs dont l’arrestation est une violation du droit international.

À cet effet, le Front marocain exige la libération immédiate et urgente de tous les détenus, hommes et femmes, qui croupissent dans les prisons d’occupation, et appelle à leur fournir les soins de santé nécessaires, notamment avec la propagation du Covid-19, les produits d’hygiène personnelle nécessaires et de stérilisateurs, tout en assurant une communication continue avec leurs familles et leurs représentants légaux.

Ainsi, le Front exprime son soutien aux familles des détenus dans leur calvaire, en particulier les familles des détenus souffrant de handicaps, comme le cas du prisonnier Mansour Shahatit, qui a été récemment libéré dans un mauvais état de santé et totalement amnésique.

De même, le Front exige l’abolition de la peine d’isolement et d’autres formes de torture ou traitements cruels et inhumains ou dégradants, en tant que pratiques internationalement interdites.