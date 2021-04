Nouvelle distinction pour Eurafric Information

La filiale IT (technologie de l’information) du groupe Bank Of Africa (BOA), Eurafric Information vient de renouveler avec brio la certification de ses systèmes de management de la sécurité de l’information ISO 27001.

Effectuée par l’auditeur de renommée mondiale Bureau Veritas, cette certification ISO 27001 s’est déroulée avec succès le 23 mars dernier, nous confirme un communiqué de la BOA parvenu à Hespress Fr.

«Les principaux enjeux de cette certification sont d’accompagner la croissance des activités d’Eurafric Information et ses partenaires, de garantir la protection des actifs informationnels, mais également de maintenir ce label, construit sur la base d’une norme internationale de référence des plus exigeantes», poursuit la même source, notant que «de la cybersécurité à la cyber-résilience, le niveau de maturité du système de management de sécurité de l’information d’Eurafric Information est en constante évolution et ne cesse de conforter la confiance des clients et partenaires».

Rappelons, en outre, que Eurafric Information est également une filiale de la RMA et du Groupe français Crédit Mutuel Alliance Fédérale.