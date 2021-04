ODCO: Recensement en 2021 des coopératives et leurs unions au Maroc

L’Office du Développent de la Coopération (ODCO) a annoncé la réalisation, au cours de l’année 2021, d’un recensement général des coopératives et leurs unions au Maroc, sous l’égide du ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Économie sociale.

Un communiqué de l’Office précise que ce recensement vise à collecter toutes les données pertinentes relatives aux coopératives, notamment, leurs situations administratives et comptables, modes de gouvernance, gestion des ressources humaines, investissements, production, logistique et commercialisation, communication, programmes d’appui et difficultés rencontrées.

Cette opération de grande envergure trouve ses fondements dans l’élan que connait le secteur des coopératives dont le nombre est passé de moins de 3.000 en 1998 à plus de 30.000 à fin 2020. Ajouté à cela, l’obsolescence des données administratives, comptables et statistiques recueillies lors du dernier recensement qui remonte à 1998.

La collecte des données auprès des coopératives et leurs unions sera réalisée selon le mode de collecte automatique, et ce, durant l’année 2021. Les résultats attendus du recensement concernent principalement la mise à jour du fichier central des coopératives, l’analyse de la contribution du tissu coopératif dans les agrégats économiques nationaux ainsi que la contribution des plans de développement sectoriels dans le développement des activités des coopératives.

Le recensement, ajoute la même source, permettra également de ressortir l’impact du secteur coopératif dans la création de l’emploi, l’intégration de la femme et des jeunes ainsi que la réduction des disparités sociales au niveau des zones défavorisées.

Et de souligner que « les résultats obtenus seront mis à la disposition de tous les acteurs concernés. Ils constitueront un socle de référence qui permettra de mieux appréhender le secteur coopératif et d’adapter les interventions futures aux spécificités de ce secteur ».