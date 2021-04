Mauritanie: L’ancien président Ould Abdel Aziz va être interrogé dans l’affaire d’enrichissement illicite

Une semaine après l’annonce de son grand retour en politique, l’ancien président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, ne bénéficiant plus des bonnes grâces du pouvoir, va être interrogé encore une fois dans son affaire d' »enrichissement illicite ».

N’ayant plus le vent en poupe depuis l’élection de son successeur et ancien bras droit Mohamed Ould Ghazouani, l’ancien chef d’Etat mauritanien devra s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés et qui concernent sa période de présidence. Accusé de « corruption », de « détournement de fonds publics », et d' »enrichissement illicite », Mohamed Ould Abdel Aziz, est actuellement inculpé et sous contrôle judiciaire.

Et c’est en ce sens que le juge d’instruction chargé des crimes financiers a décidé de reprendre l’interrogatoire de l’ancien président et en même temps des procédures judiciaires pour récupérer l’argent détourné auprès de la France et de la Turquie ont été lancées par le juge.

Les autorités sont déterminées à récupérer tout l’argent et les biens à l’étranger de l’ancien président et de ses proches. Ainsi, le parquet a déjà procédé au gel et des avoirs des personnes ayant un lien dans cette affaire. Il s’agit de 40 milliards d’ouguiyas (9,9 milliards de dirhams), dont 29 milliards d’ouguiyas (7,1 milliards de dirhams) appartenant à l’ancien chef d’Etat.

Ce dernier se défend que les montants annoncés par le parquet ont été gonflés et ne correspondent pas à la réalité. «Concernant les villas mentionnées dans le rapport, à l’exception des maisons que j’ai déclarées, ce sont des maisons appartenant à ma belle-famille ou à des proches», a déclaré l’ancien président dans une interview à Jeune Afrique, en accusant les députés ayant voté pour la constitution de la commission qui enquête sur lui d’avoir touché «des pots-de-vin d’une valeur de 700 000 euros».

Il a par ailleurs assuré qu’il existe des documents circulant en Mauritanie au sujet du président de l’Assemblée nationale qui le montrent admettre accorder des indemnités d’une valeur de 300 millions d’ouguiyas aux députés. Ould Abdel Aziz a par ailleurs dénoncé que les prix des voitures qu’il possède ont été gonflé, même chose pour les moutons, chèvres et cerfs et chameau en sa possession dont la valeur a été surévaluée, et de défier les personnes qui l’accusent de trouver une preuve de leurs accusations.

Néanmoins autorités mauritaniennes ont confirmé leur intention de reprendre tous les biens et argent. Le parquet a déjà annoncé la couleur il y a quelques semaines en affirmant qu’il récupérera l’argent obtenu illégalement par tous les moyens légaux et en faisant fonctionner la coopération judiciaire internationale.