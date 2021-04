Prix de lecture: Les inscriptions sont ouvertes

Le Prix universitaire de la lecture est lancé en coopération avec le Réseau de lecture au Maroc. Les étudiants dans une université ou un institut supérieur sont appelés à s’inscrire pour participer à la première session qui sera organisée dans le cadre des activités de la première exposition virtuelle du livre universitaire, du 20 au 27 avril 2021.

Ainsi, trois prix seront décernés dans deux catégories. La première concerne la réalisation d’enregistrement audio et dans lequel le candidat doit lire un livre marocain au choix, et cela peut être de la poésie, un roman, une histoire ou un livre intellectuel.

Pour la seconde catégorie, il s’agit d’un texte écrit fournissant une lecture critique d’un livre marocain au choix.

Quant aux conditions de participation, il faut, pour la première catégorie, tenir compte du côté artistique de l’audio (la qualité sonore et éviter toute distorsion audio qui affecte sa qualité) ; s’assurer que l’audio ne fait pas l’objet d’un autre prix ; et télécharger la vidéo via le lien disponible ci-dessous ou l’envoyer par e-mail ([email protected]).

Dans la deuxième catégorie, il faudra que le candidat fasse une critique d’un livre marocain au choix, à condition de respecter la longueur du texte, soit de 1000 à 2000 mots sur format Word, et la taille des lettres qui doit être de 14 ; utilise de façon correcte la langue retenue (toutes les langues sont acceptées) et donne son consentement pour une éventuelle publication de sa participation par le comité d’organisation.

De même, les inscriptions doivent être envoyées avant le 24 avril 2021 via le lien https://forms.gle/pLDcSuRBnVHffpaP9

Les lauréats et les gagnants seront annoncés lors de l’exposition virtuelle prévue le 27 avril prochain.