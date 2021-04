Revue de presse quotidienne de ce mardi 20 avril 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce mardi 20 avril 2021

L’Opinion

• Troisième vague du Covid-19: relancer le dépistage massif par la gratuité des tests? Le spectre d’une troisième vague plane sur le Maroc au moment où la courbe épidémiologique semble trouver un nouvel élan. Alors que le variant anglais ne cesse de se propager, le dépistage massif n’a jamais été aussi nécessaire. Pourtant, le nombre de tests par jour est en chute libre depuis le mois de décembre dernier. De son côté, l’autorité publique sanitaire tente d’encourager les citoyens à le faire en proposant des tests PCR rapides gratuits dans les structures hospitalières, sans y parvenir vraiment. Le secteur privé reste quant à lui quasi inabordable à cause du coût élevé des tests qui ne sont toujours pas remboursables par la Sécurité sociale, quoique l’ANAM ait fixé le prix de référence à 450 dirhams.

• Publication en anglais du guide du foncier industriel de la région Souss-Massa. Le Centre Régional d’Investissement (CRI) Souss-Massa, vient de publier en anglais le guide du foncier industriel de la région. Clair, détaillé et disponible en ligne, ce guide se veut un outil au service des investisseurs, déjà installés ou désireux d’entreprendre dans la région, et qui sont à la recherche de terrains industriels de qualité, d’infrastructures logistiques de pointe et de main d’œuvre qualifiée et expérimentée, indique un communiqué du CRI. En plus de présenter les atouts professionnels de la région et sa qualité de vie, l’ouvrage est un véritable catalyseur des objectifs du Plan d’Accélération Industrielle du Souss-Massa avec un panorama détaillé des potentialités de 12 grandes zones industrielles, agrémentées de cartes, de plans de masse et de détails techniques et financiers.

Le Matin

• Le Maroc plaide pour une approche respectueuse de l’environnement. Le Maroc a plaidé, jeudi à Rome, pour une conciliation entre l’adoption des approches respectueuses de l’environnement et une production suffisante pour répondre aux besoins grandissants d’une population mondiale en croissance continue. Intervenant dans le cadre des réunions organisées par le Groupe d’amis pour le Sommet des Nations Unies sur les système alimentaires (GoFFSS), l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès des agences onusiennes à Rome, Youssef Balla a souligné la nécessité de l’amélioration des pratiques agricoles grâce à des solutions technologiques, tenant compte des changements climatiques pour la gestion de l’eau et des sols, et surtout adaptées aux besoins locaux et accessibles aux petits exploitants et PME.

• Le journal égyptien « Al Ahram » jette la lumière sur les traditions du Ramadan au Maroc. Les coutumes et traditions ancestrales marocaines durant le mois sacré du Ramadan ont fait l’objet d’un dossier spécial consacré par le journal égyptien « Al Ahram » au Ramadan au Maroc. Durant ce mois béni, les marchés marocains « connaissent une grande dynamique attendue avec impatience par les commerçants qui espèrent enfin réaliser des gains, pour compenser les pertes endossées à cause de la pandémie de la Covid-19 », indique le quotidien. Le mois du jeûne dans le Royaume, relève-t-il, est lié à une table bien remplie de toutes sortes de mets appétissants et de pâtisseries succulentes. Parmi les aspects les plus marquants du Ramadan pour les Marocains, figure la nuit sacrée du 27ème jour de jeûne, signale le journal.

L’Economiste

• «Des millions de touristes potentiels veulent recommencer à voyager avec des aspirations renouvelées et surtout de nouveaux usages», précise l’Office national marocain du Tourisme (ONMT). C’est dans ce contexte difficile, «délicat, mais prometteur», que le directeur général de l’ONMT, Adil El Fakir, compte dévoiler le Plan de relance et de promotion de la destination Maroc ainsi que le nouveau dispositif marketing et commercial tant au niveau international, national qu’ institutionnel. Il faut dire que l’appétence des touristes à voyager et à se divertir est exceptionnelle en 2021. La logique veut que la phase finale des campagnes de vaccination soit suivie d’une immunité collective internationale vers les mois de mai et juin. A partir de là, les passeports sanitaires seront le sésame des déplacements nationaux et internationaux.

• Finances publiques : L’investissement recule de 10,5%. Contrairement aux attentes des entreprises pour lesquelles la commande publique est un moteur important, l’investissement du budget général est en retrait au premier trimestre. Il a baissé de 10,5% s’établissant à 19,3 milliards de DH. Le taux de réalisation par rapport aux prévisions de la loi de Finances est de 28,4%. En attendant l’accélération de l’investissement, les dépenses du budget général à fin mars sont marquées par une hausse de la compensation et des frais du personnel. Tirée par la hausse du cours du gaz butane, la compensation a pris 6,7% s’établissant à 4,6 milliards de DH alors que les charges du personnel ont augmenté de 4,1% atteignant 35,7 milliards de DH. C’est du moins ce qui ressort de la situation des charges et ressources du Trésor publiée par le ministère des Finances.

Libération

• La généralisation de la protection sociale, un levier d’intégration de l’informel. Le projet de généralisation de la protection sociale, lancé par SM le Roi Mohammed VI, constitue un levier d’intégration du secteur informel dans le tissu économique national, a souligné l’économiste, Driss Effina. Ce projet, qui permettra de garantir la protection de la classe ouvrière et de ses droits, représente aussi un tournant décisif sur la voie de la réalisation du développement durable et équilibré, a fait valoir M. Effina dans une déclaration à la MAP. C’est un chantier stratégique d’envergure, attendu depuis des années et qui constitue « un pas vers la réduction des écarts entre les différentes catégories sociales marocaines », en plus d’être au centre des préoccupations du Souverain depuis Son accession au Trône, a relevé Effina.

• La gestion de la crise sanitaire par le Maroc, un exemple d’efficacité, d’anticipation et de solidarité en Afrique. Les mesures prises dès le premier jour par le Maroc pour affronter la pandémie de Covid-19 ont été un exemple d’efficacité et de solidarité en Afrique, a affirmé l’ambassadeur du Royaume au Chili, Mme Kenza El Ghali. La diplomate marocaine, qui intervenait samedi soir à une émission de la Radio de l’Université du Chili, a ajouté que la gestion de la pandémie par le Maroc a été un « exemple salué par l’Organisation Mondiale de la Santé ». Mme El Ghali a énuméré les mesures prises immédiatement après la découverte du premier cas Covid-19 au Maroc en mars 2020, depuis la fermeture des frontières jusqu’à la campagne de vaccination réussie ayant touché jusqu’à présent plus de 8 millions de personnes, Marocains et étrangers résidant dans le Royaume.

Al Bayane

• La COMADER réfute les déclarations quant à la qualité du blé marocain. La Confédération marocaine de l’Agriculture et du développement rural (COMADER) a réfuté, mercredi, les déclarations quant à la qualité du blé marocain et du pain consommé par les Marocains. « C’est avec un grand étonnement que la COMADER a pris connaissance des déclarations irresponsables qui ont trait à la qualité du pain consommé par les marocains », indique un communiqué de la Confédération qui, « vu la gravité de ces déclarations et leur caractère fallacieux et calomnieux », a tenu à apporter au grand public des éclaircissements. « Ces déclarations remettent en cause sans aucun fondement les efforts fournis par les agriculteurs marocains en général et les petits d’entre eux en particulier, tout en sachant que la culture des céréales représente la principale source de leurs revenus », déplore la même source.

• Ramadan: Les métiers saisonniers fleurissent. Le mois sacré du Ramadan est la période de l’année où plusieurs professions et métiers saisonniers connaissent une grande dynamique qui suit, en fait, le changement brusque des habitudes de consommation des Marocains, notamment en ce qui concerne l’alimentation. Certaines activités attirent une importante main d’œuvre afin de satisfaire une demande anormalement élevée pour certains produits, tels que la confections de gâteaux traditionnels (Chebakia et Makrout) et autres mets savoureux (pastella et toutes sortes de crêpes feuilletées marocaines). Il en va de même pour la fabrication des feuilles de bricks, qui servent de base à la préparation de délicieuses recettes qui feront le plaisir des petits et grands.

Al Massae

• Parlement: la commission des Finances s’apprête à trancher le dossier des retraites des conseillers parlementaires. La commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants s’apprête à décider, aujourd’hui, du sort de 13 milliards de centimes, qui seront distribués à environ 160 personnes, en se prononçant sur la proposition de loi relative à la suppression et à la liquidation des pensions des membres de la Chambre des Conseillers. Selon une étude réalisée par la CDG, les réserves du régime de retraite de la Chambre des conseillers s’élèvent à 129,66 millions de dirhams, soit environ 13 milliards de centimes, dont 4 milliards sont une contribution à l’Etat. La proposition, qui intervient après avoir tourné la page des pensions des représentants parlementaires,a, à son tour, suscité beaucoup de controverse après avoir inclus des dispositions stipulant que le solde de réserve de la Chambre des conseillers doit être réparti entre les conseillers actuels et anciens.

• Le Parlement se penche sur le secteur informel. Après le drame de 28 morts survenu dans un atelier de textile à Tanger, le Parlement devra se pencher sur des sites classés dans le secteur informel. Ainsi, la Chambre des représentants a donné son feu vert pour la constitution d’une mission d’enquête réclamée par le groupe istiqlalien afin d’examiner la situation des chantiers classés dans le secteur informel, qui constitue 30% du PIB, soit plus de 30 milliards de dirhams, et affecte largement le marché du travail et le tissu productif. Cette mission, dont la Chambre des représentants a commencé à sélectionner ses membres, se rendra notamment dans les villes de Casablanca, Fès, Marrakech et Tanger. Elle a notamment pour but d’identifier les difficultés, les contraintes et les défis auxquels font face les usines concernées afin de les intégrer dans le secteur formel. Elle cherche également à connaître les mesures qui doivent être prises pour traiter leur situation et les alternatives proposées pour assurer leur intégration dans l’économie formelle.

Al Alam

• Le gouvernement appelé à commander le vaccin américain. Sur fond du conflit mondial qui fait rage sur les vaccins anti-Covid-19, Azzeddine Ibrahimi, directeur du laboratoire de biotechnologie de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, a souligné la nécessité de faire des efforts pour obtenir les vaccins américains, en particulier Johnson & Johnson, Pfizer et Moderna. Ibrahimi a estimé sur Facebook qu’il est temps de s’activer pour obtenir les vaccins américains « qui seront bientôt disponibles », constatant que la logistique marocaine a beaucoup progressé au cours de ces derniers mois, ce qui permettra d’utiliser les vaccins américains au Maroc. Ibrahimi, membre du comité technique et scientifique, a mis l’accent sur le rôle majeur que devront jouer « tous nos lobbies », nos compétences et nos connaissances afin de relever ce défi”, soulignant l’importance majeure de « rester fidèle à notre approche pragmatique », afin de pouvoir faire face à toute nouveauté sur le marché des vaccins contre les variants de coronavirus.

• La campagne agricole 2020-2021 sous d’heureux auspices. C’est ce qui peut ressortir du communiqué du ministère de l’Agriculture, qui s’est basé sur plusieurs indicateurs dont les plus importants sont l’impact positif des précipitations, l’accroissement des réserves de barrages à vocation agricole et l’augmentation de la superficie cultivée. Selon ce communiqué, les pluies importantes et généralisées enregistrées ces derniers mois ont eu un impact très positif sur l’évolution de la campagne agricole, à travers notamment l’amélioration du couvert végétal et de la situation de l’arboriculture fruitière. Le cumul pluviométrique moyen national au 13 janvier 2021 s’est élevé à 180,6 mm, en hausse de 50% par rapport à la campagne précédente (120,3 mm) à la même date et de 5% par rapport à la moyenne des 30 dernières années (172,2 mm), selon la même source.

Al Ahdath Al Maghribia

• Registre social: le compte à rebours démarre. Le Conseil de gouvernement devrait approuver mardi le décret se rapportant à l’Agence nationale des registres, qui permettra au gouvernement de dispenser des services sociaux au profit des classes pauvres. Le projet de protection sociale, dont les grandes lignes ont été approuvées devant SM le Roi Mohammed VI, la semaine dernière, semble avoir accéléré le rythme de la publication du décret d’application de cette agence, que le gouvernement envisageait de reporter après les élections.

• Partenariat public-privé pour la Zone industrielle à Bouznika. Le ministère des Finances, celui de l’Industrie et l’Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA- Morocco) viennent de signer un partenariat avec le PDG de Cap Holding, Chakib Alj. La convention porte sur le projet d’aménagement, de développement et de gestion de la zone industrielle de Bouznika. Cette zone, financée via un partenariat public-privé (PPP), s’étend sur une surface brute de 25 hectares. Tiré par la demande, ce projet devrait drainer des investissements privés industriels de l’ordre de 75 millions de dollars et générer 4.000 emplois directs.

Rissalat Al Oumma

• Le gouvernement déclare la guerre aux «déchets électroniques». Le gouvernement s’apprête à durcir le contrôle de la collecte, du transport et de l’élimination des déchets polychlorobiphényles (PCB), polluants organiques persistants ayant conduit la communauté internationale, depuis le sommet de la Terre tenu en 1992 à Rio, à prendre des mesure juridiques contraignantes en vue de la réduction et de l’élimination de leurs rejets dans l’environnement. À cet égard, le ministère de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement a affirmé dans un projet d’arrêté, dont la publication au Bulletin officiel est prévue dans les jours qui viennent, qui détermine les caractéristiques propres à la collecte, au transport et au stockage des déchets « PCB », ainsi que les conditions de leur traitement et de leur élimination.

• Tanger: saisie de plus de 1,3 tonne de chira, neuf interpellations. Les éléments de la brigade anti-gangs du service préfectoral de la police judiciaire de Tanger ont saisi, lundi matin, une tonne et 354 kg de chira et interpellé neuf individus soupçonnés de liens avec un réseau actif dans le trafic international de drogue. Ce coup de filet a pu être mené à bien grâce à des renseignements fournis par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué. Les mis en cause, âgés entre 24 et 55 ans, ont été appréhendés dans la zone côtière de Tanger alors qu’ils s’apprêtaient à mettre en exécution une opération de trafic international de drogue par voie maritime.

Al Ittihad Al Ichtiraki

• Les épreuves de l’examen national unifié du baccalauréat 2020-2021 auront lieu du 8 au 12 juin prochain, a annoncé lundi le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ajoutant que l’examen régional de la 1ère année bac se déroulera du 27 mai au 1er juin. Les épreuves des branches scientifiques, techniques et professionnelles de l’examen national sont programmées entre le 8 et le 10 juin, tandis que les filières littéraires et de l’enseignement originel auront lieu les 11 et 12 du même mois, précise-t-on de même source. S’agissant de l’examen régional, les candidats du pôle scientifique, technique et professionnel passeront les épreuves le 31 mai et le 1 juin, tandis que les épreuves des lettres et de l’enseignement originel se tiendront les 3 et 4 juin, poursuit la même source.

Bayane Al Yaoum

• Post-pandémie: le Maroc fait le choix judicieux de généraliser l’accès aux soins (Professeur à l’hôpital de l’Université de New York). Avec le projet de généralisation de la protection sociale, lancé par SM le Roi Mohammed VI, le Maroc fait le choix judicieux d’agir pour assurer l’accès aux soins de santé pour tous, plus que jamais indispensable dans un monde post-pandémie, a souligné le professeur agrégé et chercheur en neurologie et en neuroscience à l’hôpital de l’Université de New York, Allal Boutajangout. « Au Maroc, comme ailleurs dans le monde, la pandémie de Covid-19 a mis en évidence un grand nombre d’insuffisances surtout en termes de réseau de protection sociale et de soins de santé », a indiqué ce professeur maroco-américain pour lequel ce nouveau chantier est « un grand pas de justice sociale » qui permettra, de manière graduelle, la promotion de la santé pour tous.

• Casablanca: riche programme de soutien psychologique au profit des élèves. La direction provinciale du ministère de l’éducation nationale à la préfecture d’arrondissement Ain Chock à Casablanca a donné le coup d’envoi d’un riche programme de soutien psychologique au profit des élèves afin de les aider à faire face aux pressions en rapport avec les conditions des examens suite à la crise pandémique de Covid-19. Ce programme baptisé « Votre soutien est notre responsabilité, car votre succès est notre finalité », dédié à l’ensemble des élèves, tous cycles confondus, et leurs tuteurs et parents pour atténuer la pression, suite aux inquiétudes suscitées par les examens, durant cette conjoncture exceptionnelle que traverse le pays à cause du nouveau coronavirus, indique un communiqué de la direction, notant que cette initiative intervient à l’approche des examens diplômants, source d’inquiétude des élèves.

Assahra Al Maghribia

• L’ADII lance son plan stratégique 2020-2023 visant à renforcer le climat de confiance. L’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) vient de dévoiler son plan stratégique 2020-2023 visant à contribuer à l’effort de relance de l’économie nationale et au renforcement du climat de confiance entre les opérateurs économiques et l’administration. Ce plan, conçu autour de six objectifs stratégiques, intervient dans une période difficile marquée par les répercussions économiques et sociales de la pandémie du Covid-19, ressort-t-il du « Plan stratégique de l’ADII 2020-2023 ». L’un des objectifs stratégiques de ce plan est de contribuer à l’amélioration de l’environnement des affaires et encourager la production nationale, précise le document, qui relève que pour ce faire, l’Administration s’engage à contribuer à la relance économique en assurant une meilleure protection du tissu industriel national.