Tanger : Le 18è Festival de Cinéma de Tarifa revient avec une édition hybride

La 18 édition du Festival de Cinéma Africain de Tarifa-Tanger (FCAT), marque son retour du 28 mai au 6 juin de manière hybride, présentielle à Tarifa, avec Espacio Escuela (rame pédagogique du FCAT) de Maroc et d’Espagne, en plus de plusieurs événements virtuels.

Selon la directrice du festival, dans l’édition des 18 ans de ce rendez-vous avec les cinémas d’Afrique, « la philosophie est celle de toujours : être à cheval entre deux pays, deux continents, des langues différentes et entre diverses traditions culturelles, de nouveau adaptés avec certitude à la réalité dans laquelle nous nous trouvons ».

Pour Mane Cisneros, « les profonds changements qui ont eu lieu dans les cinémas du continent africain ont mené ces cinématographies dans le passé largement ignorées par les festivals internationaux de cinéma à être aujourd’hui l’objet d’ambition et de compétition entre grands festivals ».

La directrice du FCAT se réjouit de l’ouverture toujours plus grande à ces réalités qui sont « une pure révolution filmique et qui émergent comme une conquête esthétique unique dans le cinéma contemporain ».

La cérémonie de présentation à Séville du 18 FCAT s’est terminé dans le patio du CICUS avec un mini concert d’Esther Weekes Jazz Flamenco Trio et son projet « Crossroads », une compilation des chansons emblématiques du blues passées par le flamenco qui franchit les limites culturelles pour explorer de nouveaux territoires artistiques.

L’édition 2020 du Festival de Cinéma Africain Tarifa-Tanger sera marquée par l’accent mis sur le Soudan et sa cinématographie, très méconnue mais qui a acquis un nouveau dynamisme ces derniers temps avec une présence dans les festivals internationaux.

La rencontre avec le Maroc reste très importante pour le FCAT, où les centres culturels espagnols de différentes villes du pays accueilleront cette année Espacio Escuela (rame pédagogique) du festival, étant donné que les limitations actuelles à cause de la pandémie ne permettent pas de développer plus d’activités durant cette édition.

Le pays maghrébin et la communauté autonome espagnole sont des régions avec une histoire commune, avec de profonds liens historiques et culturels que ce festival renoue en étendant un pont de cinéma et de culture dans le Détroit de Gibraltar.

Un workshop de post-production FCAT LAB est également prévu puisque le Festival de Cinéma Africain a observé dans ses dernières éditions non seulement l’augmentation du nombre de films africains produits actuellement, mais également l’intérêt accru que ces productions génèrent dans les principaux festivals internationaux et dans les marchés audiovisuels mondiaux.

La première édition du FCAT LAB se déroulera en format en ligne dans le cadre du concours international, grâce au soutien de l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID) et à la coopération de différentes entreprises espagnoles et internationales. Il y aura un masterclass d’experts internationaux, des rencontres one-to-one et des prix qui seront attribués dans le cadre d’un marché des projets.

Jusqu’au 15 avril, ces projets peuvent s’inscrire dans une initiative qui vise à accroître la visibilité et les opportunités des films en post-production en les présentant à des agents de ventes, les distributeurs, les plateformes VOD et les acheteurs en général qui s’adressent physiquement ou virtuellement au FCAT.