Enseignement: Le MEN communique sur le calendrier des examens 2021

Le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique -Département de l’Éducation nationale-, a annoncé, ce lundi 19 avril, le calendrier des examens de certification pour les trois filières d’enseignement (secondaire, intermédiaire et primaire), au titre de la session 2021.

Ce calendrier, précise le MEN, a été élaboré compte tenu de la situation exceptionnelle que connaît notre système éducatif, depuis le début de la saison scolaire en cours, liée aux mesures aussi bien éducatives que préventives, pour prévenir la propagation de la pandémie Covid-19, afin de préserver la santé et la sécurité des étudiants et des cadres pédagogiques et administratifs.

Les examens auront ainsi lieu aux dates suivantes:

– Première année baccalauréat, examen régional unifié pour les candidats libres, 27 et 28 mai 2021

– Examen normalisé régional de la première année du baccalauréat pour les candidats scolarisés

Pôle Scientifique, Technique et Professionnel 31 mai et 01 juin 2021

Pôle des Arts et de l’Éducation Authentique 03 et 04 juin 2021

– Examen national unifié du baccalauréat pôle scientifique, technique et professionnel les 8, 9 et 10 juin 2021

– Examen national unifié du baccalauréat pôle littérature et de formation originale les 11 et 12 juin 2021

– Examen régional d’obtention du diplôme de collège 18 et 19 juin 2021

– Examen régional élémentaire pour l’obtention du Certificat de sixième 22 juin 2021