Affaire Navalny: Moscou fait soigner Alexei Navalny après les menaces des Occidentaux

Après la vague d’indignation des Occidentaux au sujet de l’état de santé de l’opposant Alexeï Navalny ce week-end,les autorités carcérales se snt résolues à le transférer dans un hôpital pour prisonniers. Washington et l’Union européenne ont tenu Moscou pour responsable de l’état de santé de l’avocat.

En grève de la faim et ne consommant que de l’eau depuis 3 semaines suite pour dénoncer la dégradation de son état de santé après un mal de dos qui l’empêchait de bouger, l’opposant politique Alexei Navalny, a vu son état de santé se dégrader ces derniers jours, alors qu’il sort tout juste d’une tentative d’empoisonnement à l’aide d’un agent neurotoxique similaire au Novitchok.

L’Union européenne et les Etats-Unis sont montés au créneau ce week-end, à la veille d’une réunion des chefs de la diplomatie européens, pour exiger un traitement médical suite aux informations des partisans de Navalny qui ont affirmé qu’il pouvait mourir à n’importe quel moment à cause de problèmes cardiaques et rénaux.

Lundi, « une commission de médecins (…) a décidé du transfert d’A. Navalny vers une unité hospitalière pour les condamnés qui se trouve sur le territoire de la colonie pénitentiaire n°3 de la région de Vladimir », a indiqué le service carcéral de cette région dans un communiqué jugeant son état de santé « satisfaisant actuellement ». Et d’ajouter qu’il est ausculté quotidiennement par un médecin-thérapeute et qu’il reçoit une thérapie vitaminée.

La veille, l’Union européenne, à travers son chef de la diplomatie Josep Borrell, a appelé la Russie à présenter l’opposant « à des médecins en qui il a confiance », en indiquant que les autorités du pays sont tenues pour responsables de « sa sécurité et de sa santé ».

L’UE avait déjà appelé par le passé à libérer immédiatement le détenu, et cet appel avait fait l’objet d’une visite spéciale de Josep Borrell en Russie qui s’est soldée par un non catégorique de Moscou. Dimanche, le diplomate a accusé la Russie de détenir Alexei Navalny « pour des motifs politiques », et a indiqué que cela va à l’encontre des engagements de la Russie en matière de droits de l’Homme.

De son côté, Washington est encore allé plus loin en menaçant de conséquences pour la Russie si M. Navalny « meurt », a déclaré Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, sur CNN.

Le gouvernement russe sera tenus pour responsable de ce qui pourrait arriver à l’opposant politique a averti la Maison Blanche. Les autorité russes « sont responsables de la santé » d’Alexeï Navalny, a précisé le porte-parole de la diplomatie américaine, Ned Price, ce qu’à également déclaré Josep Borrell plus tard.