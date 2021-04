CNCCEF: La France toujours attractive pour les investisseurs étrangers 

En dépit de la crise économique liée à la pandémie du Covid-19, la France conserve son attractivité pour les investisseurs étrangers. L’Hexagone maintient ainsi un niveau élevé d’attractivité en 2021, avec une note de 63 points sur une base 100.

En ce sens, il ressort de la dernière enquête réalisée auprès des Conseillers du commerce extérieur (CNCCEF), qu’après le record de l’an dernier, l’indice d’attractivité de la France maintient le cap en poursuivant la tendance globale entamée depuis 2015.

Selon les conclusions de la même étude, réalisée avec Eurogroup Consulting, les chefs d’entreprises interrogés continuent de plébisciter, dans l’ensemble, les mesures de l’Exécutif notamment en matière de baisse de la fiscalité.

Comparé à l’année dernière, cet indice a perdu toutefois plus d’un point, en raison de la crise sanitaire, relèvent les médias, notant que presque tous les critères analysés se sont dégradés par rapport à l’an dernier.

La baisse la plus significative concerne les capacités d’innovation et de recherche avec -6 points par rapport à 2020, tandis que la flexibilité du travail et le climat social ont poursuivi leur progression engagée depuis 2015.

Mais l’étude montre également que les investisseurs étrangers attendent beaucoup de la mise en œuvre du plan de relance, adopté par le gouvernement et doté de 100 milliards d’euros afin de faire face à la crise économique consécutive à la pandémie.

Les mesures de relance qui favorisent le financement de l’innovation auront un impact positif pour 82% des chefs d’entreprises, selon l’étude. Vient ensuite la demande récurrente pour une baisse de la fiscalité.