Les Etats-Unis et la Chine s’engagent à lutter ensemble contre les changements climatiques

Les États-Unis et la Chine ont convenu de travailler ensemble pour lutter contre le changement climatique mondial, notamment en « rehaussant l’ambition » de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de cette décennie.

Dans la déclaration conjointe publiée samedi soir, à l’issue d’une réunion à Shanghai entre l’Envoyé spécial du président américain pour le climat, John Kerry, et l’envoyé spécial de la Chine pour le changement climatique, Xie Zhenhua, les États-Unis et la Chine ont indiqué être « déterminés à coopérer entre eux et avec d’autres pays pour faire face à la crise climatique, qui doit être traitée avec le sérieux et l’urgence qu’elle exige ».

Les deux pays ont convenu de « poursuivre les efforts » pour « maintenir l’augmentation de la température moyenne mondiale bien en deçà de 2 °C et de poursuivre les efforts pour la limiter à 1,5 °C », conformément à l’accord de Paris.

« Les deux pays rappellent leur contribution historique à l’élaboration, à l’adoption, à la signature et à l’entrée en vigueur de l’accord de Paris grâce à leur leadership et à leur collaboration », peut-on lire dans la déclaration.

Les États-Unis et la Chine prendront également des mesures à court terme pour contribuer à la lutte contre le changement climatique, notamment « des mesures appropriées pour maximiser les investissements et les financements internationaux en faveur de la transition d’une énergie basée sur des combustibles fossiles à forte intensité de carbone vers une énergie verte, à faible intensité de carbone et renouvelable dans les pays en développement ».

Cette déclaration conjointe intervient après que M. Kerry a déclaré au début du mois qu’il n’était « pas confiant, mais plein d’espoir » quant à la volonté de la Chine de s’associer à d’autres pays pour atteindre les objectifs en matière d’émissions de carbone.