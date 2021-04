Forum des zones industrielles: La 3e édition du 14 au 16 décembre à Tanger

La troisième édition du Forum des zones industrielles et leur rôle dans l’attractivité des investissements et le développement des exportations se tiendra à Tanger, du 14 au 16 décembre prochain, sous le signe « l’importance des zones industrielles dans le développement national à la lumière des changements économiques mondiaux ».

L’Organisation arabe du développement industriel, de normalisation et des mines (OADIM), relevant de la Ligue des États arabes et siégeant à Rabat a indiqué, dimanche dans un communiqué, que cet évènement sera organisé en coopération avec le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie verte et numérique, la Chambre de commerce, d’industrie et de services de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), les zones industrielles de Tanger et le Centre islamique pour le développement du commerce (CIDC).

Cité dans le communiqué, le directeur de l’OADIM, Adel Sakr, a fait savoir que ce forum vise à mettre en exergue la réalité et les perspectives des zones industrielles et leur défi à la lumière des évolutions économiques et internationales, ainsi que leur rôle dans l’attractivité du capital, la promotion des investissements dans les zones industrielles afin de soutenir la fabrication de minerais locaux, leur intégration dans les chaines d’approvisionnement pour les industries clés, la création de nouvelles opportunités d’emplois et l’augmentation des exportations.

Cette manifestation vise également à renforcer le rôle des zones industrielles à l’ère de l’économie numérique et des applications de la quatrième révolution industrielle, à promouvoir la nouvelle génération de ces zones à la lumière des enjeux actuels, à mettre en avant l’importance des zones industrielles durables dans l’appui du commerce interarabe et à intégrer l’industrie nationale dans les chaînes de valeur régionales et internationales.

Ce forum, l’un des évènements les plus importants de l’organisation, intervient dans le cadre des changements économiques mondiaux et la poursuite des répercussions de la pandémie de Covid-19 qu’ont engendré des défis sans précédent, a affirmé M. Sakr, précisant qu’il s’agit notamment de la récession économique et le dysfonctionnement des chaines d’approvisionnement de marchandises et produits dans les marchés.

Les changements actuels, a-t-il affirmé, nécessitent l’appui au rôle des zones industrielles à même de répondre aux besoins des pays en matière de produits industriels en tant que l’un des mécanismes qui contribuent au renforcement du développement industriel global et durable, l’approfondissement de l’industrie locale, la mise à disposition des services et infrastructures appuyant les industries nationales, l’augmentation des opportunités du développement des exportations industrielles, le renforcement de leur compétitivité dans les marchés et la création de nouveaux emplois.